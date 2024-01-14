Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240114/chem-opasny-domashnie-konservy-rasskazal-toksikolog-42035155.html
Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог
Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог
Некоторые виды домашних "закруток" могут привести к серьезному отравлению, предупредил врач Алексей Водовозов.
2024-01-14T22:02+0500
2024-01-14T22:02+0500
это интересно
здоровье
пищевое отравление
отравление
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/992/40/9924056_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6e1bfbc50fc756ff8c36d4de84ac80c5.jpg
Домашние грибные консервы могут стать причиной серьезного отравления, предупредил в интервью радио Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Как объяснил эксперт, на грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Эти микроорганизмы без доступа кислорода быстро растут и размножаются и выделяют опасный для организма ботулотоксин.К симптомам отравления ботулотоксином относятся: резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать — как будто в горле встал ком. После этого могут начаться трудности с дыханием.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/992/40/9924056_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_24a14208086c298809f6cf22f0b7198e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здоровье отравление ботулизм пищевое отравление грибы мнение эксперта врач токсиколог здоровье
здоровье отравление ботулизм пищевое отравление грибы мнение эксперта врач токсиколог здоровье

Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог

22:02 14.01.2024
© Sputnik / Александр КондратюкСоленые грибы
Соленые грибы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк
Подписаться
Некоторые виды домашних "закруток" могут привести к серьезному отравлению, предупредил врач Алексей Водовозов.
Домашние грибные консервы могут стать причиной серьезного отравления, предупредил в интервью радио Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
Как объяснил эксперт, на грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Эти микроорганизмы без доступа кислорода быстро растут и размножаются и выделяют опасный для организма ботулотоксин.
"Ботулотоксин не заполняет всю банку, а накапливается островками там, где бактерии образуют небольшие колонии. Бывает, что открывают банку грибов на праздник, кто-то съедает неудачный гриб, а кто-то — нормальный, поэтому из всей семьи лишь один-два человека уезжают в токсикологию", — заметил Водовозов.
К симптомам отравления ботулотоксином относятся: резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать — как будто в горле встал ком. После этого могут начаться трудности с дыханием.
"Ботулотоксин — это нервнопаралитический яд, нейротоксин, который постепенно отключает нервно-мышечную связь, начиная с головы. Если вовремя не оказать помощь, от паралича дыхательной мускулатуры человек погибнет", — предупредил токсиколог. Он призвал вызывать скорую помощь при появлении любых симптомов отравления и обязательно уточнять диспетчеру, что пострадавший ел незадолго до этого. До приезда медиков нужно попытаться промыть больному желудок, добавил Водовозов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0