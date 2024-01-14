https://uz.sputniknews.ru/20240114/chem-opasny-domashnie-konservy-rasskazal-toksikolog-42035155.html
Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог
Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог
Некоторые виды домашних "закруток" могут привести к серьезному отравлению, предупредил врач Алексей Водовозов.
2024-01-14T22:02+0500
2024-01-14T22:02+0500
2024-01-14T22:02+0500
это интересно
здоровье
пищевое отравление
отравление
мнение эксперта
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Домашние грибные консервы могут стать причиной серьезного отравления, предупредил в интервью радио Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Как объяснил эксперт, на грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Эти микроорганизмы без доступа кислорода быстро растут и размножаются и выделяют опасный для организма ботулотоксин.К симптомам отравления ботулотоксином относятся: резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать — как будто в горле встал ком. После этого могут начаться трудности с дыханием.
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здоровье отравление ботулизм пищевое отравление грибы мнение эксперта врач токсиколог здоровье
здоровье отравление ботулизм пищевое отравление грибы мнение эксперта врач токсиколог здоровье
Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог
Некоторые виды домашних "закруток" могут привести к серьезному отравлению, предупредил врач Алексей Водовозов.
Домашние грибные консервы могут стать причиной серьезного отравления, предупредил в интервью радио Sputnik
терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
Как объяснил эксперт, на грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Эти микроорганизмы без доступа кислорода быстро растут и размножаются и выделяют опасный для организма ботулотоксин.
"Ботулотоксин не заполняет всю банку, а накапливается островками там, где бактерии образуют небольшие колонии. Бывает, что открывают банку грибов на праздник, кто-то съедает неудачный гриб, а кто-то — нормальный, поэтому из всей семьи лишь один-два человека уезжают в токсикологию", — заметил Водовозов.
К симптомам отравления ботулотоксином относятся: резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать — как будто в горле встал ком. После этого могут начаться трудности с дыханием.
"Ботулотоксин — это нервнопаралитический яд, нейротоксин, который постепенно отключает нервно-мышечную связь, начиная с головы. Если вовремя не оказать помощь, от паралича дыхательной мускулатуры человек погибнет", — предупредил токсиколог. Он призвал вызывать скорую помощь при появлении любых симптомов отравления и обязательно уточнять диспетчеру, что пострадавший ел незадолго до этого. До приезда медиков нужно попытаться промыть больному желудок, добавил Водовозов.