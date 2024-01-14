https://uz.sputniknews.ru/20240114/chem-opasny-domashnie-konservy-rasskazal-toksikolog-42035155.html

Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог

Чем опасны домашние консервы, рассказал токсиколог

Некоторые виды домашних "закруток" могут привести к серьезному отравлению, предупредил врач Алексей Водовозов.

2024-01-14T22:02+0500

2024-01-14T22:02+0500

2024-01-14T22:02+0500

это интересно

здоровье

пищевое отравление

отравление

мнение эксперта

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Домашние грибные консервы могут стать причиной серьезного отравления, предупредил в интервью радио Sputnik терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.Как объяснил эксперт, на грибах могут оставаться частички почвы с бактериями clostridium botulinum. Эти микроорганизмы без доступа кислорода быстро растут и размножаются и выделяют опасный для организма ботулотоксин.К симптомам отравления ботулотоксином относятся: резкое косоглазие, когда один глаз "уезжает" в сторону, потому что глазодвигательные мышцы расслабились с какой-то стороны. Из-за слабости глотательных мышц человеку может стать трудно глотать — как будто в горле встал ком. После этого могут начаться трудности с дыханием.

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