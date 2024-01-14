https://uz.sputniknews.ru/20240114/glavnoe-preimuschestvo-evropy-teper-ee-unichtojaet-42034983.html

Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает

Главное преимущество Европы теперь ее уничтожает

Volvo приостановит производство на заводе в бельгийском Генте, аналогичное решение принято корпорацией Tesla в отношении своего предприятия, расположенного под Берлином.

2024-01-14T19:11+0500

2024-01-14T19:11+0500

2024-01-14T19:11+0500

колумнисты

европа

предприятия

сша

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Причины в обоих случаях одинаковые — проблемы с поставками комплектующих из-за ситуации в Красном море, пишет колумнист РИА Новости.Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа сообщил, что за первые одиннадцать дней нового года проход судов через канал снизился на 30%, а его доходы упали на 40%.Сильнее всего обострение в бутылочном горлышке, называемом Красным морем, бьет именно по Европе, поскольку она является конечной точкой данного маршрута (включая энергоносители из стран Персидского залива). В общем, список проблем Старого Света пополнился весьма существенным пунктом, перспективы разрешения которого — как и всех остальных — покрыты плотным туманом.Впрочем, Европа — вернее, ее истеблишмент — не унывает. Риши Сунак съездил в Киев, где подписал "историческое соглашение" между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Затем туда же метнулся новый министр иностранных дел Франции, и Стефана Сежурне даже можно понять, поскольку пока единственное, чем он интересен миру, так это своей личной жизнью: он — гомосексуалист и "партнер" свеженазначенного французского премьер-министра, что до поездки на Украину было главной темой при обсуждении его персоны мировыми СМИ. А президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью дал ценный совет Олафу Шольцу по поводу падающих стремительным домкратом рейтингов доверия и охвативших страну протестов фермеров: он порекомендовал германскому канцлеру лучше объяснять людям решения властей. В данном случае речь идет об урезании сельскохозяйственных субсидий, что ставит аграрный сектор Германии в еще более интересное положение — нежели то, в котором он уже пребывает.К слову, о европейском сельском хозяйстве и России. У соседей "зажигают" не только государственные руководители. Президент норвежской химической компании Yara, которая является одним из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, возмутился, что Европа сменила энергетическую зависимость от России на зависимость от Москвы в сфере продовольствия и удобрений. Что, в общем, логично: не хотели покупать дешевый российский газ, чтобы производить удобрения и выращивать на них урожаи, будете покупать российские удобрения и российскую же агропродукцию. Кстати, поскольку газ является главной составляющей при производстве удобрений, Yara уже закрыла несколько своих предприятий. Но, разумеется, не стоило даже надеяться, что в подобном не вдохновляющем раскладе бизнесмен Свейн Торе Холзетер будет ратовать за возвращение к политике здравого смысла и национальных интересов: нет, по его мнению, Европе необходимы экологически безопасные решения (у российских удобрений, по его словам, с углеродным следом все очень плохо) и вообще субсидирование агросектора для перехода к зеленой экономике.Без сомнения, Штаты приложили руку к жутковатой трансформации европейских элит и подчинению их своей воле, в результате чего там теперь руководствуются чем угодно, кроме как реальными интересами своих стран. Также свою роль сыграла и общая деградация отбора кадров и системы управления, однако Америку она также не обошла.Но в случае Европы, похоже, имеет место еще один интересный и даже ироничный фактор.Мы привыкли рассматривать многовековую преемственность политики европейских стран как их важнейшее преимущество в отношениях с остальным миром. И в обычной ситуации это действительно так, поскольку накопленные знания, наработки и опыт предоставляют "старому" государству существенную фору по сравнению с более молодым.Вместе с тем это привело к еще одному последствию, которое теперь грозит оказаться фатальным: европейские элиты действительно убеждены в своем превосходстве, причем не только в сравнении с незападным миром, но и даже в отношениях с США. Последние десятилетия казалось, что ЕС обвел вокруг пальца Вашингтон, этого недалекого громилу с дубиной, пользуясь им в своих интересах и целях. А про остальную планету и говорить не приходится: Европа ощущает себя вершиной и главной звездой человеческой цивилизации, сияющей над миром уже полтысячи лет.Полтысячелетия глобального доминирования — более чем достаточный срок, чтобы сохраняющему преемственность истеблишменту заработать манию величия и уверенность в своей способности вывернуть любую проблему себе на пользу.Прямо сейчас американцы, уже совершенно не скрываясь, пустили Европу под нож. Причем, в отличие от прошлого, альтернативных вариантов у европейцев просто нет. Последовательно, один за другим, отсекаются все выходы и источники спасения. А силы, готовые протянуть руку помощи (наша страна была первой в списке), рассосались — мир отстраненно наблюдает за происходящим.Европейские же лидеры, преисполненные спеси и унаследованного от предков чувства превосходства над миром, уверенно ведут свои страны к пропасти. У истории весьма своеобразное чувство юмора.

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2024

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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колумнисты европа предприятия красное море сша