https://uz.sputniknews.ru/20240114/kachestvo-i-sovremennye-texnologii-kak-obuchayut-kursantov-v-akademii-vs-42033205.html
Качество и современные технологии: как обучают курсантов в Академии ВС
Качество и современные технологии: как обучают курсантов в Академии ВС
В преддверии 32-летия Вооруженных сил Узбекистана в учебном заведении организовали пресс-тур.
2024-01-14T10:41+0500
2024-01-14T10:41+0500
2024-01-14T10:51+0500
видео
узбекистан
вооруженные силы
академия вооруженных сил
общество
образование
день защитника отечества
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Журналисты получили возможность познакомиться с работой Академии Вооруженных сил Узбекистана. Пресс-тур был приурочен к 32-летию армии республики.Как обучают курсантов, как выглядят классы для практических занятий и какую цель перед собой ставят сотрудники вуза - в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.
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видео узбекистан вооруженные силы академия
видео узбекистан вооруженные силы академия
Качество и современные технологии: как обучают курсантов в Академии ВС
10:41 14.01.2024 (обновлено: 10:51 14.01.2024)
В преддверии 32-летия Вооруженных сил Узбекистана в учебном заведении организовали пресс-тур.
Журналисты получили возможность познакомиться с работой Академии Вооруженных сил Узбекистана. Пресс-тур был приурочен к 32-летию армии республики.
Как обучают курсантов, как выглядят классы для практических занятий и какую цель перед собой ставят сотрудники вуза - в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.