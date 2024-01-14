https://uz.sputniknews.ru/20240114/kachestvo-i-sovremennye-texnologii-kak-obuchayut-kursantov-v-akademii-vs-42033205.html

Качество и современные технологии: как обучают курсантов в Академии ВС

Качество и современные технологии: как обучают курсантов в Академии ВС

В преддверии 32-летия Вооруженных сил Узбекистана в учебном заведении организовали пресс-тур.

2024-01-14T10:41+0500

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Журналисты получили возможность познакомиться с работой Академии Вооруженных сил Узбекистана. Пресс-тур был приурочен к 32-летию армии республики.Как обучают курсантов, как выглядят классы для практических занятий и какую цель перед собой ставят сотрудники вуза - в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

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