https://uz.sputniknews.ru/20240114/modernizatsiya-i-sotrudnichestvo-voennyy-ekspert-rasskazal-o-razvitii-armii-uzbekistana-42033875.html

Модернизация и сотрудничество: военный эксперт рассказал о развитии армии Узбекистана

Модернизация и сотрудничество: военный эксперт рассказал о развитии армии Узбекистана

Узбекистан работает над усилением своей армии и укреплением сотрудничества с другими странами. Каков приоритет военной доктрины республики и как идет развитие армии рассказал в интервью Sputnik военный эксперт Александр Хроленко.

2024-01-14T13:03+0500

2024-01-14T13:03+0500

2024-01-14T15:52+0500

видео

узбекистан

вооруженные силы

армия

мнение эксперта

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В Узбекистане 14 января отмечают День защитников Родины. В преддверии праздника военный эксперт Александр Хроленко в интервью корреспонденту Sputnik рассказал об особенностях оборонной стратегии республики, ходе ее реализации и военно-техническом сотрудничестве страны с другими государствами.Армия Узбекистана сохраняет одну из лидирующих позиций среди стран Центральной Азии. С 2016 года власти уделяют большое внимание развитию и модернизации Вооруженных сил. Как отметил военный эксперт, во-многом этому способствуют значительные расходы на оборону.Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе на прошедших в 2023 году президентских выборах поставил цель: до 2030 года обеспечить армию республики современным вооружением и военной техникой.А 3 января этого года на совещании с участием президента министр обороны рассказал о планах по локализации производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники. По словам Александра Хроленко, инициатива президента по созданию собственного оборонно-промышленного комплекса страны дает впечатляющие результаты.Какие виды военной техники и вооружения уже производят и модернизируют в республике? Кто является основным партнером страны в военно-техническом плане? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.

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Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

видео интервью узбекистан армия вооруженные силы приоритеты военная доктрина модернизация локализация вооружение военный эксперт александр хроленко