https://uz.sputniknews.ru/20240114/modernizatsiya-i-sotrudnichestvo-voennyy-ekspert-rasskazal-o-razvitii-armii-uzbekistana-42033875.html
Модернизация и сотрудничество: военный эксперт рассказал о развитии армии Узбекистана
Модернизация и сотрудничество: военный эксперт рассказал о развитии армии Узбекистана
Узбекистан работает над усилением своей армии и укреплением сотрудничества с другими странами. Каков приоритет военной доктрины республики и как идет развитие армии рассказал в интервью Sputnik военный эксперт Александр Хроленко.
2024-01-14T13:03+0500
2024-01-14T13:03+0500
2024-01-14T15:52+0500
видео
узбекистан
вооруженные силы
армия
мнение эксперта
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В Узбекистане 14 января отмечают День защитников Родины. В преддверии праздника военный эксперт Александр Хроленко в интервью корреспонденту Sputnik рассказал об особенностях оборонной стратегии республики, ходе ее реализации и военно-техническом сотрудничестве страны с другими государствами.Армия Узбекистана сохраняет одну из лидирующих позиций среди стран Центральной Азии. С 2016 года власти уделяют большое внимание развитию и модернизации Вооруженных сил. Как отметил военный эксперт, во-многом этому способствуют значительные расходы на оборону.Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе на прошедших в 2023 году президентских выборах поставил цель: до 2030 года обеспечить армию республики современным вооружением и военной техникой.А 3 января этого года на совещании с участием президента министр обороны рассказал о планах по локализации производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники. По словам Александра Хроленко, инициатива президента по созданию собственного оборонно-промышленного комплекса страны дает впечатляющие результаты.Какие виды военной техники и вооружения уже производят и модернизируют в республике? Кто является основным партнером страны в военно-техническом плане? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.
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видео интервью узбекистан армия вооруженные силы приоритеты военная доктрина модернизация локализация вооружение военный эксперт александр хроленко
видео интервью узбекистан армия вооруженные силы приоритеты военная доктрина модернизация локализация вооружение военный эксперт александр хроленко
Модернизация и сотрудничество: военный эксперт рассказал о развитии армии Узбекистана
13:03 14.01.2024 (обновлено: 15:52 14.01.2024)
Эксклюзив
Узбекистан активно работает над усилением своих Вооруженных сил и укреплением сотрудничества с другими странами. Что является приоритетом военной доктрины республики и как идет развитие армии рассказал в интервью Sputnik военный эксперт Александр Хроленко.
В Узбекистане 14 января отмечают День защитников Родины. В преддверии праздника военный эксперт Александр Хроленко в интервью корреспонденту Sputnik рассказал об особенностях оборонной стратегии республики, ходе ее реализации и военно-техническом сотрудничестве страны с другими государствами.
Армия Узбекистана сохраняет одну из лидирующих позиций среди стран Центральной Азии. С 2016 года власти уделяют большое внимание развитию и модернизации Вооруженных сил. Как отметил военный эксперт, во-многом этому способствуют значительные расходы на оборону.
"Оборонная доктрина Узбекистана образца 2018 года декларирует оборонительный характер, открытость внешней политики, приоритет конструктивных, мирных отношений с соседями. Но при этом расходы Узбекистана на оборону с 2018 года составляют около 4% внутреннего валового продукта. Развитие, на мой взгляд, идет достаточно динамично", - отметил он.
Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной программе на прошедших в 2023 году президентских выборах поставил цель: до 2030 года обеспечить армию республики современным вооружением и военной техникой.
А 3 января этого года на совещании с участием президента министр обороны рассказал о планах по локализации производства и модернизации отдельных видов вооружения и техники. По словам Александра Хроленко, инициатива президента по созданию собственного оборонно-промышленного комплекса страны дает впечатляющие результаты.
"Что касается инициативы президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Узбекистан по созданию национального ОПК, это тоже очень интересная инициатива. Сегодня, спустя несколько лет после формирования Государственного комитета по оборонной промышленности, в сфере его ответственности находятся почти 200 предприятий и организаций. Это весьма впечатляющий результат", - отметил он.
Какие виды военной техники и вооружения уже производят и модернизируют в республике? Кто является основным партнером страны в военно-техническом плане? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем видео.