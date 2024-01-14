https://uz.sputniknews.ru/20240114/shavkat-mirziyoev-pozdravil-voennyx-uzbekistana-s-dnem-zaschitnikov-otechestva-42033451.html

Шавкат Мирзиёев поздравил военных Узбекистана с Днем защитников Отечества

Шавкат Мирзиёев поздравил военных Узбекистана с Днем защитников Отечества

Власти страны придают большое значение укреплению военного, научного и производственного потенциала республики, подчеркнул президент в своем поздравлении.

2024-01-14T11:32+0500

2024-01-14T11:32+0500

2024-01-14T11:32+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

поздравление

день защитника отечества

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил военных с 32-й годовщиной создания Вооруженных сил республики и Днем защитников Отечества.Глава государства отметил, что во всех нынешних достижениях на пути строительства Нового Узбекистана велик вклад Вооруженных сил и тысяч воинов, старательно выполняющих свой долг.Профессиональные навыки и репутация военнослужащих активно растут и проявляются в ходе международных соревнований, в которых с успехом участвуют представители оборонного ведомства, отметил президент.Лидер Узбекистана также отметил, что в нынешней крайне сложной ситуации в мире надежное обеспечение безопасности и интересов страны становится все более актуальной задачей. С учетом этого в стратегии "Узбекистан-2030" приоритетными направлениями определены вопросы обеспечения безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в обществе, дальнейшего укрепления обороноспособности, развития Вооруженных Сил.

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