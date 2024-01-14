https://uz.sputniknews.ru/20240114/v-namangane-kontrabandist-pytalsya-vyvezti-pochti-80-mln-rubley-v-kyrgyzstan-42034393.html

В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан

В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан

Наличную валюту злоумышленник прятал в тайниках в автомобиле, сообщает пресс-служба СГБ.

2024-01-14T14:15+0500

2024-01-14T14:15+0500

2024-01-14T14:15+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Житель Наманганской области пытался вывезти в соседний Кыргызстан почти 80 млн рублей. Контрабандиста задержали сотрудники Службы государственной безопасности республики, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ведомства, злоумышленником оказался местный житель, который пытался незаконно переправить в Кыргызстан российскую валюту, спрятанную в трех полиэтиленовых мешках в тайнике автомобиля.

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