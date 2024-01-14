https://uz.sputniknews.ru/20240114/v-namangane-kontrabandist-pytalsya-vyvezti-pochti-80-mln-rubley-v-kyrgyzstan-42034393.html
В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан
В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан
Наличную валюту злоумышленник прятал в тайниках в автомобиле, сообщает пресс-служба СГБ.
2024-01-14T14:15+0500
2024-01-14T14:15+0500
2024-01-14T14:15+0500
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валюта
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ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Житель Наманганской области пытался вывезти в соседний Кыргызстан почти 80 млн рублей. Контрабандиста задержали сотрудники Службы государственной безопасности республики, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ведомства, злоумышленником оказался местный житель, который пытался незаконно переправить в Кыргызстан российскую валюту, спрятанную в трех полиэтиленовых мешках в тайнике автомобиля.
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узбекистан кыргызстан служба государственной безопасности сгб контрабанда валюта рубль
узбекистан кыргызстан служба государственной безопасности сгб контрабанда валюта рубль
В Намангане контрабандист пытался вывезти почти 80 млн рублей в Кыргызстан
Наличную валюту злоумышленник прятал в тайниках в автомобиле, сообщает пресс-служба СГБ.
ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik.
Житель Наманганской области пытался вывезти в соседний Кыргызстан почти 80 млн рублей. Контрабандиста задержали сотрудники Службы государственной безопасности республики, сообщает
пресс-служба ведомства.
"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Наманганской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 79, 995 млн российских рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, злоумышленником оказался местный житель, который пытался незаконно переправить в Кыргызстан российскую валюту, спрятанную в трех полиэтиленовых мешках в тайнике автомобиля.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение таможенного законодательства в особо крупном размере" Уголовного кодекса республики", - добавили в пресс-службе Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет.