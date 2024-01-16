https://uz.sputniknews.ru/20240116/eaeu-briks-vliyaniye-mir-mneniye-analitik-42068920.html

Как ЕАЭС и БРИКС меняют глобальную картину мира — мнение аналитика

Как ЕАЭС и БРИКС меняют глобальную картину мира — мнение аналитика

ЕАЭС стал важной частью нового мирового порядка, в рамках которого совершенствуется самостоятельная система торгово-экономических и финансовых взаимоотношений, пишет колумнист Sputnik Кыргызстан

2024-01-16T18:55+0500

2024-01-16T18:55+0500

2024-01-16T18:55+0500

колумнисты

аналитика

еаэс

запад

брикс

кризис

экономика

торговля

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1d/41310955_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_9e75888fb9f5487b295469c599913be4.jpg

Континентальные перспективыПрошедший год показал высокую интенсивность дипломатических усилий Запада, предпринимавшего попытки направить транспортные и торгово-экономические потоки стран Центральной Азии в Европу. Европейские и в целом западные страны действуют по известному геополитическому постулату: Центральная Азия — это сердце Евразии, и кто контролирует этот регион, то контролирует весь континент. При этом их никогда не смущали географическая отдаленность и отсутствие доступа европейцев к ЦА, а это является серьезной логической ошибкой всей их политики. Апофеозом современной европейской геополитической мысли стало откровенное признание, что главная их цель — оторвать ЦА от России и Китая. По всей видимости, куда и как, совершенно не важно — главное, сделать.Совершенно удивительным является и тот факт, что более 30 лет Запад убеждал страны ЦА в необходимости выхода на мировые рынки и именно в Европу. Эксперты всех мастей наперебой твердили, что невозможность добиться этого является самой большой геополитической трагедией Центральной Азии. Но, пожалуй, еще большей трагедией было то, что сами страны ЦА забыли, что в рамках системы экономических, транспортных, энергетических и иных связей бывшего Советского Союза все они часть некогда самодостаточного региона. И сегодня многократно возросшие торговые и экономические показатели между странами ЕАЭС, а также с партнерами организации, это вновь доказали.В условиях враждебности Европы существуют более перспективные направления на восток и юг евразийского континента. К примеру, Китай как часть Евразии имеет свой проект "Один пояс и путь", сопряженный с евразийскими экономическими процессами, а сотрудничество по линии РФ — ЦА — КНР можно считать образцом регионального взаимодействия.Южное направление — это Иран, который с 2019 года подписал сначала временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС, а в декабре 2023-го заключил полноформатное соглашение о ЗСТ с организацией. Возможно, этот процесс мог бы занять больше времени, учитывая особенности восточного менталитета Ирана и его традиционную скрупулезность в плане заключения соглашений, особенно многосторонних. Тем не менее по мере смещения центра притяжения экономических, торговых, транспортных и политических процессов в сторону Евразии постепенное подключение Ирана к ним было неизбежным, а после вступления этой страны в ШОС 4 июля 2023 года оно ускорилось. И если Китай открывает для стран Евразии порты Азиатско-Тихоокеанского региона, то Иран — это ворота в Персидский залив и Индийский океан.Коридоры сотрудничестваИран пока не имеет собственной евразийской политики, но его связывают соглашения о стратегическом партнерстве как с Россией, так и с Китаем, что значительно способствует взаимопониманию между ними в Евразии. По мере обострения конфликта между Россией и коллективным Западом российско-иранское экономическое сотрудничество и политический диалог заметно активизировались, создавая основу для реализации проектов, которые вовлекают и другие страны Центральной Азии и Южного Кавказа. В частности, речь идет о реализации проекта транспортного коридора Север — Юг, который соединяет Россию, Азербайджан (Баку) либо Казахстан (Актау) с городами Ирана и далее через порты Бендер-Аббас либо Чабахар с индийским Мумбаем.Порт Чабахар — это индийские инвестиции в Иране, которые, кстати, планируется увеличить в 2024 году в связи с ожидаемым увеличением товаропотока. Перспективы этого направления многократно возрастают после вступления Ирана в БРИКС и подписания соглашения о ЗСТ с ЕАЭС. Таким образом, евразийское экономическое пространство, соприкасаясь со странами БРИКС, куда также войдут Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, открывает доступ к Аравийскому полуострову.А если говорить о развитии мультимодального коридора Кыргызстан — Узбекистан — Туркменистан с входом в Каспий, то Центральная Азия, Россия, Южный Кавказ, Иран, Индия, арабские страны будут связаны постоянно действующими и интенсивно растущими торговыми путями, которые будут иметь ключевое значение в мировой экономике. При этом не следует рассматривать другие проекты как конкурентные, такие как "Один пояс и путь" (КНР) и Срединный коридор (Турция). Все они будут дополнять общую сеть путей сообщений евразийского континента.Новая картина мираДо полного заката Запада еще далеко, но это и не главная цель тектонических преобразований мирового порядка. Страны Евразии, члены БРИКС и другие государства мирового большинства хотят лишь одного — более сбалансированного, более справедливого миропорядка, признающего цивилизационное и культурное многообразие и основанного на принципах мирного сосуществования. К сожалению, "высокие стандарты демократии" на Западе не отражают реальных настроений обществ этих стран, которые в действительности не имеют ни права голоса, ни права выбора. Тем не менее в новом, справедливом мире, несомненно, найдется место и для Запада, но более свободного."Мы наш, мы новый мир построим…"Возможно, не все разделяют точку зрения, что мир стоит на пороге глубоких и фундаментальных изменений, но даже для самого упрямого пропагандиста "либерального мира" становится очевидным, что проект построения мира с единоличным глобальным доминированием Запада постепенно терпит неудачу. В этих условиях однополярный мир не сдается без боя — он уносит жизни военнослужащих на Украине, мирных жителей Донецка, Белгорода и других городов России, гражданского населения сектора Газа в Палестине и многих других стран по всему миру.Сейчас невозможно отрицать, что в 2022 году в результате противостояния России с коллективным Западом процесс трансформации мирового порядка перешел в активную фазу. Но необходимо также понимать, что именно устойчивость России к международным санкциям и попыткам мировой изоляции заставили остальные страны поверить в свои силы и допустить возможность совместного противостояния гегемонии Запада. В этой связи, несмотря на международное давление, процессы, которые инициировала Россия в рамках ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и, наконец, БРИКС, были более чем успешны в 2023-м, не говоря уже о растущей международной поддержке на двусторонней основе. Председательство России в БРИКС в этом году приходится на процесс приема в ряды организации новых членов — Египта, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Эфиопии. Естественно, что повестка страны — председателя БРИКС будет учитывать как региональный контекст евразийского пространства, так и мировые тенденции развития в 2024 году, которые однозначно будут связаны с дальнейшим построением новых, независимых от Запада форм международного финансового и торгово-экономического сотрудничества. В региональном же плане следует учитывать председательство России в СНГ, которая уже представила свою концепцию приоритетных направлений работы организации, а также растущий интерес в мире к ЕАЭС и расширения списка стран-партнеров этой организации.Можно, конечно, много размышлять о новом мировом порядке, но без сильной экономической и финансовой базы любые усилия государств в этом направлении будут неэффективны. В этом отношении Евразийский экономический союз — давно состоявшаяся организация, в рамках которой совершенствуется самостоятельная система торгово-экономических и финансовых взаимоотношений. Иными словами, ЕАЭС это уже часть нового мирового порядка, если не одна из его основ.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Эсен Усубалиев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/10/42068995_35:0:116:81_100x100_80_0_0_96f7ff24135a5c5bf610db50d5e05a94.jpg

Эсен Усубалиев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/10/42068995_35:0:116:81_100x100_80_0_0_96f7ff24135a5c5bf610db50d5e05a94.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эсен Усубалиев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/10/42068995_35:0:116:81_100x100_80_0_0_96f7ff24135a5c5bf610db50d5e05a94.jpg

аналитик еаэс брикс изменение глобальная картина мира