https://uz.sputniknews.ru/20240116/mirziyoyev-sokrascheniye-zamrukovoditeley-ekonomika-sektor-42062199.html

В Узбекистане сократят число заместителей в экономическом секторе

В Узбекистане сократят число заместителей в экономическом секторе

Кроме того, для руководителей экономического комплекса установят месячные, квартальные и годовые показатели эффективности (KPI), от которых будет зависеть их зарплата

2024-01-16T14:42+0500

2024-01-16T14:42+0500

2024-01-16T14:59+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Число заместителей в экономическом секторе Узбекистана сократят на 15%, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.Как отмечалось, тема экономического комплекса стоит на первом месте, в дальнейшем будет критически рассмотрена деятельность всех сфер и отраслей.Согласно озвученным данным, в прошлом году экономический рост Узбекистана составил 6%, и в нынешнем году в этом направлении намечены большие планы. По словам главы республики, для их реализации необходимо очень серьезно поработать экономическому комплексу.В настоящее время в нем работают 40 заместителей руководителя. Но сейчас тем, кто отвечает за экономику, не хватает современного мышления и оперативности в принятии решений, отметил глава республики. Некоторых заместителей руководителей раскритиковали за то, что они дремлют, не взяв на себя ответственность.В связи с этим президент Узбекистана поручил сократить число заместителей руководителей в экономическом комплексе на 15%.После этого четко определят обязанности и ответственность руководителей и заместителей экономического комплекса в каждом районе и области, а также руководителей и заместителей 11 министров и ведомств. Соответственно, требования к ним будут строгими, указано в сообщении.Кроме того, для руководителей экономического сектора установят месячные, квартальные и годовые показатели эффективности (KPI), от результатов которых будет зависеть их зарплата.По словам Мирзиёева, им необходимо в недельный срок обратиться к людям, рассказать о своих планах простым языком и взять на себя большую ответственность и подотчетность.Теперь 70% работы заместители министра будут проводить в районах, обеспечивая на местах выполнение поставленных перед министерством ключевых показателей эффективности.За выполнением поставленных задач установят строгий контроль: отчеты руководителей министерств и ведомств будут рассматривать еженедельно в аппарате правительства, а ежеквартально — в Олий Мажлисе.

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узбекистан заместители руководителей экономического комплекса сокращение