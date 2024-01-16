https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-ipoteka-kredity-2023-42066530.html

В каких регионах Узбекистана выделили больше всего ипотечных кредитов в 2023 году

В каких регионах Узбекистана выделили больше всего ипотечных кредитов в 2023 году

В прошлом году 68 395 граждан республики получили 16,851 трлн сумов ипотечных кредитов.

2024-01-16T16:57+0500

2024-01-16T16:57+0500

2024-01-16T16:57+0500

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Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда банки страны кредитовали население на 14,4 трлн сумов.Из прошлогодних займов более 10,7 трлн сумов (63%) выдали мужчинам, свыше 6 трлн сумов (37%) — женщинам.Обладателями 69% ипотечных кредитов стали граждане в возрасте от 31 до 50 лет, 20% — 18-30 лет и 11% — старше 50 лет.Большую часть этих средств — 9,55 трлн сумов предоставил Минфин. Банки выделили 5,71 трлн сумов. Еще 1,57 трлн сумов — вложения Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана.В выдаче ипотечных кредитов лидирует Ташкент. Меньше всего заемщиков в Сырдарьинской области. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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