https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-ipoteka-kredity-2023-42066530.html
В каких регионах Узбекистана выделили больше всего ипотечных кредитов в 2023 году
В каких регионах Узбекистана выделили больше всего ипотечных кредитов в 2023 году
В прошлом году 68 395 граждан республики получили 16,851 трлн сумов ипотечных кредитов.
2024-01-16T16:57+0500
2024-01-16T16:57+0500
2024-01-16T16:57+0500
инфографика
узбекистан
регион
ипотека
кредит
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Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда банки страны кредитовали население на 14,4 трлн сумов.Из прошлогодних займов более 10,7 трлн сумов (63%) выдали мужчинам, свыше 6 трлн сумов (37%) — женщинам.Обладателями 69% ипотечных кредитов стали граждане в возрасте от 31 до 50 лет, 20% — 18-30 лет и 11% — старше 50 лет.Большую часть этих средств — 9,55 трлн сумов предоставил Минфин. Банки выделили 5,71 трлн сумов. Еще 1,57 трлн сумов — вложения Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана.В выдаче ипотечных кредитов лидирует Ташкент. Меньше всего заемщиков в Сырдарьинской области. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан ипотечные кредиты 2023 год граждане республика
узбекистан ипотечные кредиты 2023 год граждане республика
В каких регионах Узбекистана выделили больше всего ипотечных кредитов в 2023 году
В прошлом году 68 395 граждан республики получили 16,851 трлн сумов ипотечных кредитов.
Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда банки страны кредитовали население на 14,4 трлн сумов.
Из прошлогодних займов более 10,7 трлн сумов (63%) выдали мужчинам, свыше 6 трлн сумов (37%) — женщинам.
Обладателями 69% ипотечных кредитов стали граждане в возрасте от 31 до 50 лет, 20% — 18-30 лет и 11% — старше 50 лет.
Большую часть этих средств — 9,55 трлн сумов предоставил Минфин. Банки выделили 5,71 трлн сумов. Еще 1,57 трлн сумов — вложения Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана.
В выдаче ипотечных кредитов лидирует Ташкент. Меньше всего заемщиков в Сырдарьинской области.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.