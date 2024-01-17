https://uz.sputniknews.ru/20240117/mishustin-ekonomika-rossiya-vystupleniye-vystavka-42072063.html

России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста — Мишустин

России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста — Мишустин

По словам председателя правительства РФ, всё это результат реализации поручений президента, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ.

2024-01-17T09:44+0500

2024-01-17T09:44+0500

2024-01-17T09:44+0500

экономика

россия

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. России удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия".Говоря об экспозиции выставки, посвящённой успехам отраслей экономики и социальной сферы, он подчеркнул, что России, безусловно, есть что показать."Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться, и с кого брать пример, в том числе молодёжи, чтобы движение вперёд продолжалось – в средне- и долгосрочной перспективе, что особенно важно"— сказал премьер.Мишустин отметил, что, согласно предварительной оценке министерства экономического развития РФ, за 11 месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность – на 7,5%.По его словам, "всё это результат реализации поручений президента, работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и государственных программ".Премьер констатировал, что на выставке "Россия" много иностранных гостей, которые активно интересуются успехами страны." Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", добавил он.Михаил Мишустин в рамках Дня финансов посетил павильон Координационного центра правительства на выставке "Россия", побеседовал со студентами Финансового университета при правительстве и Российской таможенной академии. Также он принял участие в совещании, посвященном итогам реализации Стратегии повышения финансовой грамотности.

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