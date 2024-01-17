https://uz.sputniknews.ru/20240117/pashinyan-predsedatelstvo-armeniya-eaeu-42076124.html

Устранить барьеры во взаимной торговле — к чему еще призвала Армения страны ЕАЭС

Устранить барьеры во взаимной торговле — к чему еще призвала Армения страны ЕАЭС

Республика Армения с 1 января 2024 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза

2024-01-17T14:00+0500

2024-01-17T14:00+0500

2024-01-17T15:34+0500

армения

председательство

еаэс

экономика

заявление

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к главам государств-членов ЕАЭС по случаю перехода председательства к Еревану в 2024 году заявил, что безусловным приоритетом является полное устранение существующих барьеров во взаимной торговле.Пашинян напомнил, что отдельные положения Договора о Евразийском экономическом союзе позволяют государствам-членам вводить односторонние ограничительные меры, приводящие к коррозии внутреннего рынка ЕАЭС и формированию труднопрогнозируемых условий для представителей бизнеса. По мнению Пашиняна, статья 29 Договора о Евразийском экономическом союзе не является догматичной, ее нужно адаптировать к современным реалиям и условиям экономической деятельности.При этом, премьер-министр Армении подчеркнул, что придает важное значение вопросу увеличения доли национальных валют в торговле.Пашинян также указал, что отсутствие общей границы со странами ЕАЭС создает определенные трудности и экономические издержки для Армении. С одной стороны, это вызов для страны, с другой — возможность для ЕАЭС.Премьер Армении также обратил внимание на актуальность вопроса переформатирования интегрированной информационной системы ЕАЭС."В стратегических документах уже намечены необходимые шаги для перехода на платформенные решения. В данном контексте важно четко определить роль наднационального регулирующего органа. Не вижу препятствий в том, чтобы "точкой сбора" для масштабного проекта стала Евразийская экономическая комиссия", — заявил он.Говоря о внутреннем развитии ЕАЭС, одним из приоритетных направлений деятельности Союза Пашинян назвал обеспечение энергетической безопасности.Также Пашинян рассказал, что придает важное значение обеспечению продовольственной безопасности ЕАЭС в условиях глобальных экономических вызовов и имеющегося внушительного потенциала агропромышленного комплекса стран-членов Союза.В связи с этим он призвал разработать более структурированную и предметную повестку, основанную на принципе приоритетных поставок продовольствия в условиях потенциальных кризисов.По словам Пашиняна, следует максимально задействовать транзитный потенциал и возможности географического положения ЕАЭС для выхода на внешние рынки, которые на данном этапе пока недостаточно используются государствами-членами."Необходимо прилагать дополнительные усилия для развития евразийской транспортной инфраструктуры и экспорта товаров в третьи страны, максимально задействовав потенциал отношений с международными организациями и международными институтами развития", — отметил он.Еще одно его заявление касалось необходимости совершенствования таможенного регулирования в интеграционном объединении."Принципиально важным считаю укрепление уровня доверия. Для достижения желаемых результатов необходимо совершенствование таможенного регулирования с учетом правоприменительной практики, минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых государствами-членами по таможенной территории ЕАЭС, внедрение и развитие единой системы таможенного транзита", — сказал Пашинян.Также премьер Армении сделал акцент на расширении географии внешнеэкономических связей стран ЕАЭС."Для продвижения экономических интересов придаю особую важность расширению географии внешнеэкономических связей ЕАЭС. Вовлечение государств-наблюдателей в реализацию совместных проектов, взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными третьими странами, региональными и международными организациями в сферах, представляющих взаимный интерес, с соблюдением взятых нами обязательств, будут не только способствовать росту взаимной торговли, но и повысят инвестиционную привлекательность наших стран", — говорится в обращении.Он отметил, что из-за географического положения Армения придает особую значимость дальнейшей практической реализации полноформатного соглашения с Ираном."Опыт функционирования временного Соглашения с Ираном наглядно показал привлекательность иранского рынка и перспективность дальнейшего углубления сотрудничества. Достигнутый прогресс в переговорах с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией в скором времени позволит выйти на завершающий этап и послужит новым импульсом интегрирования ЕАЭС в мировую экономику", — сказал Пашинян.Вместе с тем он приветствовал развитие комплексного диалога по экономической повестке и расширение торгово-экономического сотрудничества с Индией, продолжение работ по таким приоритетным и перспективным направлениям, как КНР и Вьетнам.

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