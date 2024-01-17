Устранить барьеры во взаимной торговле — к чему еще призвала Армения страны ЕАЭС
14:00 17.01.2024 (обновлено: 15:34 17.01.2024)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании межправительственного совета стран ЕАЭС в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц/
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Республика Армения с 1 января 2024 года приняла председательство в органах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к главам государств-членов ЕАЭС по случаю перехода председательства к Еревану в 2024 году заявил, что безусловным приоритетом является полное устранение существующих барьеров во взаимной торговле.
"Безусловным приоритетом является полное устранение существующих барьеров во взаимной торговле. Нам необходимо также уделять внимание тем проблемным ситуациям, которые не квалифицируются как препятствие, но оказывают негативное влияние на внутренний рынок", — говорится в обращении, опубликованном на сайте ЕЭК.
Пашинян напомнил, что отдельные положения Договора о Евразийском экономическом союзе позволяют государствам-членам вводить односторонние ограничительные меры, приводящие к коррозии внутреннего рынка ЕАЭС и формированию труднопрогнозируемых условий для представителей бизнеса. По мнению Пашиняна, статья 29 Договора о Евразийском экономическом союзе не является догматичной, ее нужно адаптировать к современным реалиям и условиям экономической деятельности.
При этом, премьер-министр Армении подчеркнул, что придает важное значение вопросу увеличения доли национальных валют в торговле.
Пашинян также указал, что отсутствие общей границы со странами ЕАЭС создает определенные трудности и экономические издержки для Армении. С одной стороны, это вызов для страны, с другой — возможность для ЕАЭС.
"Если нам удастся с помощью современных технологий обеспечить транспортную, транзитную и административную бесшовность, мы получим возможность для углубления отношений с заинтересованными третьими странами, что является базовой необходимостью для будущего развития и укрепления ЕАЭС", — подчеркнул он.
Премьер Армении также обратил внимание на актуальность вопроса переформатирования интегрированной информационной системы ЕАЭС.
"В стратегических документах уже намечены необходимые шаги для перехода на платформенные решения. В данном контексте важно четко определить роль наднационального регулирующего органа. Не вижу препятствий в том, чтобы "точкой сбора" для масштабного проекта стала Евразийская экономическая комиссия", — заявил он.
Говоря о внутреннем развитии ЕАЭС, одним из приоритетных направлений деятельности Союза Пашинян назвал обеспечение энергетической безопасности.
"Ускоренное формирование общих рынков электроэнергии и энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должно стать одной из основ для обеспечения равных условий экономической деятельности для всех государств-членов ЕАЭС", — отметил он.
Также Пашинян рассказал, что придает важное значение обеспечению продовольственной безопасности ЕАЭС в условиях глобальных экономических вызовов и имеющегося внушительного потенциала агропромышленного комплекса стран-членов Союза.
В связи с этим он призвал разработать более структурированную и предметную повестку, основанную на принципе приоритетных поставок продовольствия в условиях потенциальных кризисов.
По словам Пашиняна, следует максимально задействовать транзитный потенциал и возможности географического положения ЕАЭС для выхода на внешние рынки, которые на данном этапе пока недостаточно используются государствами-членами.
"Необходимо прилагать дополнительные усилия для развития евразийской транспортной инфраструктуры и экспорта товаров в третьи страны, максимально задействовав потенциал отношений с международными организациями и международными институтами развития", — отметил он.
Еще одно его заявление касалось необходимости совершенствования таможенного регулирования в интеграционном объединении.
"Принципиально важным считаю укрепление уровня доверия. Для достижения желаемых результатов необходимо совершенствование таможенного регулирования с учетом правоприменительной практики, минимизации применения мер таможенного и иных видов государственного контроля в отношении товаров, перевозимых государствами-членами по таможенной территории ЕАЭС, внедрение и развитие единой системы таможенного транзита", — сказал Пашинян.
Также премьер Армении сделал акцент на расширении географии внешнеэкономических связей стран ЕАЭС.
"Для продвижения экономических интересов придаю особую важность расширению географии внешнеэкономических связей ЕАЭС. Вовлечение государств-наблюдателей в реализацию совместных проектов, взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными третьими странами, региональными и международными организациями в сферах, представляющих взаимный интерес, с соблюдением взятых нами обязательств, будут не только способствовать росту взаимной торговли, но и повысят инвестиционную привлекательность наших стран", — говорится в обращении.
Он отметил, что из-за географического положения Армения придает особую значимость дальнейшей практической реализации полноформатного соглашения с Ираном.
"Опыт функционирования временного Соглашения с Ираном наглядно показал привлекательность иранского рынка и перспективность дальнейшего углубления сотрудничества. Достигнутый прогресс в переговорах с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией в скором времени позволит выйти на завершающий этап и послужит новым импульсом интегрирования ЕАЭС в мировую экономику", — сказал Пашинян.
Вместе с тем он приветствовал развитие комплексного диалога по экономической повестке и расширение торгово-экономического сотрудничества с Индией, продолжение работ по таким приоритетным и перспективным направлениям, как КНР и Вьетнам.