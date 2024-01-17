https://uz.sputniknews.ru/20240117/press-tsentr-sputnik-uzbekistan-tashkent-2045-42082586.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан расскажут, как изменится Ташкент к 2045 году

В пресс-центре Sputnik Узбекистан расскажут, как изменится Ташкент к 2045 году

Эксперт объяснит, как преобразится облик столицы через два десятка лет, благодаря проекту генплана и ответит на злободневные вопросы

2024-01-17T18:15+0500

2024-01-17T18:15+0500

2024-01-17T18:15+0500

узбекистан

ташкент

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 января в 16.00 состоится пресс-конференция доцента кафедры "Градостроительство" Ташкентского архитектурно-строительного института, кандидата архитектуры Мурадхана Усманова.Специалист расскажет, как проект генерального плана Ташкента до 2045 года изменит облик столицы, а также о том, как уменьшить нагрузку на инфраструктуру и что поможет сократить пробки на дорогах.Представители СМИ, заинтересованные в участии, могут обратиться по номеру +99890 984 984 9, (продюсер пресс-центра Sputnik в Ташкенте Рамиз Бахтияров, @RamizBakhtiyarov).

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