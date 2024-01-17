https://uz.sputniknews.ru/20240117/rossiya-modulnyy-pistolet-lebedev-42072300.html

Российский модульный пистолет Лебедева пошел в серию: первый среди лучших?

Российский модульный пистолет Лебедева пошел в серию: первый среди лучших?

Перевооружение российской армии идет в нарастающем темпе

2024-01-17T10:45+0500

2024-01-17T10:45+0500

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Серийное производство новейшей модификации пистолета Лебедева, предназначенного для стрельбы снайперскими патронами высокой точности и бронебойными патронами экстремальной мощности, позволит заметно нарастить возможности специальных подразделений силовых структур России и стран-союзников.Концерн "Калашников" запускает в серийное производство модульный пистолет Лебедева (МПЛ) калибра 9х19 мм, который расширяет линейку модификаций нового, технологически совершенного изделия повышенного могущества. Ранее МПЛ и МПЛ-1 успешно прошли госиспытания.Новый модульный пистолет Лебедева создан под патроны калибра 9х19 мм, включая бронебойные 7Н21. Обеспечивает прицельную дальность стрельбы 50 метров, скорострельность до 60 выстрелов в минуту, то есть выполнение широкого круга тактических задач. Вес пистолета с полным магазином на 16 патронов – 0,99 кг. Длина, высота, ширина – 205/140/28 мм, – способствуют высокой скорости и удобству применения оружия, даже в замкнутом пространстве. Превосходный ресурс МПЛ – около 10 тысяч выстрелов с использованием бронебойных патронов 7Н21. Пистолет Лебедева оснащен подствольной планкой Пикатинни для установки тактических фонарей и лазерных целеуказателей. Отличается прекрасной эргономикой, адаптирован для стрельбы правшами и левшами (двустороннее расположение органов управления).Модификация МПЛ-1 на 15 мм длиннее МПЛ, и поставляется вместе с прибором малошумной стрельбы (длина с глушителем – 400 мм). В сравнении с современными иностранными аналогами Glock17 и P226 российский модульный пистолет Лебедева отличается меньшей отдачей.Создатель пистолета, Дмитрий Лебедев, ранее подчеркнул, что МПЛ задуман и разрабатывался с 2014 года как универсальная платформа, на которой можно сформировать целый ряд модификаций. Учтены боевой опыт и требования многих спецподразделений силовых структур РФ, биомеханика и психология выдающихся стрелков-спортсменов, анализ характеристик аналогичного оружия иностранного производства. По просьбе войсковых и других специалистов, повышена надежность крепления прибора малошумной стрельбы (МПЛ-1), снижены усилия по снаряжению магазина. И совершенно неслучайно ведущий инженер-конструктор Концерна "Калашников" Дмитрий Лебедев в 2022 году награжден орденом "За военные заслуги".Новое поколениеИнновационные решения и эргономика модульного пистолета Лебедева делают его одним из самых передовых и удобных в использовании образцов стрелкового оружия России. Высокие технологии производства и качество материалов обеспечивают надежность в самых экстремальных условиях, позволяют решать широкий спектр задач. Ударно-спусковой механизм обеспечивает надежность и точность при каждом выстреле, что особенно важно в динамике боевых действий. Патроны экстремальной мощности позволяют поражать противника в бронежилетах.Уникальная рукоятка МПЛ с выверенным углом наклона обеспечивает оптимальный контроль над оружием, точность стрельбы из любого положения. Уменьшение расстояния между осью ствола и затыльником снижает плечо отдачи, это позволяет стрелку быстрее и точнее реагировать в критических ситуациях, возвращаться к цели после каждого выстрела. Пистолет Лебедева включает элементы модульной конструкции для оперативной адаптации под индивидуальные требования и условия эксплуатации. Это вершина многолетних инженерных разработок в оружейном деле.Между тем, Ижевский механический завод в 2023 году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов. Ранее завод освоил серийный выпуск компактного пистолета Лебедева (длина ПЛК – 180 мм), и уже поставил силовым ведомствам России более 10 тысяч таких изделий. Напомню, ПЛК стал первым российским образцом короткоствольного оружия в компактном классе, под патрон 9х19 мм.Пистолет Макарова служит в СССР и России более полувека. Рост интенсивности огня в ближнем бою, совершенствование бронежилетов и шлемов практически исчерпали ресурс модернизации ПМ. В перспективе, даже с учетом всех достоинств, принятых на вооружении в РФ современного пистолета "Удав" и модернизированного Ярыгина, новейший модульный пистолет Лебедева – компактный, могущественный и точный – может стать наиболее достойной и надежной заменой боевому ветерану ПМ. Технологическое соперничество лучших изделий российского ОПК продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия модульный пистолет лебедева перевооружение российская армия