https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistan-izrail-sotrudnichestvo-geologorazvedka-42073880.html
Узбекистан и Израиль планируют реализовать проект в области геологоразведки
Узбекистан и Израиль планируют реализовать проект в области геологоразведки
Искусственный интеллект поможет оцифровать различные геолого-геофизические данные и визуальные материалы, собранные в Узбекистане за многие годы.
2024-01-17T12:55+0500
2024-01-17T12:55+0500
2024-01-17T12:55+0500
узбекистан
израиль
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Израильские партнеры предложили реализовать в Узбекистане проект информационной системы шахт "GeoCloud.AI", сообщает ИА "Дунё".Узбекские дипломаты в Тель-Авиве обсудили перспективы сотрудничества в области проведения исследований в нефтегазовой сфере с основателем израильской компании "Geomage" и генеральным менеджером проекта "GeoCloud.AI" Эмилем Губерманом.Речь шла об использовании новых технологий и программного обеспечения.Израильская сторона предложила на основе искусственного интеллекта оцифровать различные геолого-геофизические данные и визуальные материалы, собранные за многие годы в Узбекистане. "Преимущества программы GeoCloud.AI заключаются в поиске, интерпретации и предложении наиболее эффективных решений для всех шахт Узбекистана", — отметил Губерман.Дальнейшие обсуждение и реализацию данного проекта израильские партнеры проведут с представителями министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз".
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узбекистан израиль проекты реализация искусственный интеллект оцифровка данных
узбекистан израиль проекты реализация искусственный интеллект оцифровка данных
Узбекистан и Израиль планируют реализовать проект в области геологоразведки
Искусственный интеллект поможет оцифровать различные геолого-геофизические данные и визуальные материалы, собранные в Узбекистане за многие годы.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Израильские партнеры предложили реализовать в Узбекистане проект информационной системы шахт "GeoCloud.AI", сообщает ИА "Дунё".
Узбекские дипломаты в Тель-Авиве обсудили перспективы сотрудничества в области проведения исследований в нефтегазовой сфере с основателем израильской компании "Geomage" и генеральным менеджером проекта "GeoCloud.AI" Эмилем Губерманом.
Речь шла об использовании новых технологий и программного обеспечения.
Израильская сторона предложила на основе искусственного интеллекта оцифровать различные геолого-геофизические данные и визуальные материалы, собранные за многие годы в Узбекистане.
"Преимущества программы GeoCloud.AI заключаются в поиске, интерпретации и предложении наиболее эффективных решений для всех шахт Узбекистана", — отметил Губерман.
Дальнейшие обсуждение и реализацию данного проекта израильские партнеры проведут с представителями министерства горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО "Узбекнефтегаз".