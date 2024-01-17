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https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistan-vaktsina-koronavirus-pomidory-42083629.html
Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата
Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата
Узбекистанские ученые представили первую съедобную вакцину ТОМАVАC против коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались около полутора десятков специалистов на протяжении двух лет
2024-01-17T19:48+0500
2024-01-17T19:48+0500
видео
помидоры
узбекистан
вакцина
томаты
узбекские ученые
коронавирус covid-19
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При употреблении таких помидоров в крови и кишечнике вырабатываются высокие уровни нейтрализующих антител."Почему помидоры? Для синтеза антигенного белка, продукт не следует подвергать термической обработке. Если мы возьмем картофель, его нужно готовить. Белок разрушается при высокой температуре, а значит результата не будет. Учитывая, что помидор можно употреблять без варки, в свежем виде, мы остановили свой выбор на нем", — объяснил научный сотрудник Центра геномики и биоинформатики АН РУз, кандидат биологических наук Шухрат Шерматов.Первую фазу клинических испытаний провели на мышах и 20 добровольцах.Где можно купить съедобную вакцину, сколько помидоров, вырабатывающих белок-антиген S1, нужно съесть для достижения желаемого эффекта, не вредно ли их употребление для человеческого организма? Ответы на эти и другие вопросы — в видеоролике Sputnik Узбекистан.
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новая вакцина против covid-19 томат узбекистанские ученые съедобная вакцина
новая вакцина против covid-19 томат узбекистанские ученые съедобная вакцина

Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата

19:48 17.01.2024
© Sputnik
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Узбекистанские ученые представили первую съедобную вакцину ТОМАVАC против коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались около полутора десятков специалистов на протяжении двух лет.
При употреблении таких помидоров в крови и кишечнике вырабатываются высокие уровни нейтрализующих антител.
"Почему помидоры? Для синтеза антигенного белка, продукт не следует подвергать термической обработке. Если мы возьмем картофель, его нужно готовить. Белок разрушается при высокой температуре, а значит результата не будет. Учитывая, что помидор можно употреблять без варки, в свежем виде, мы остановили свой выбор на нем", — объяснил научный сотрудник Центра геномики и биоинформатики АН РУз, кандидат биологических наук Шухрат Шерматов.
Первую фазу клинических испытаний провели на мышах и 20 добровольцах.
Где можно купить съедобную вакцину, сколько помидоров, вырабатывающих белок-антиген S1, нужно съесть для достижения желаемого эффекта, не вредно ли их употребление для человеческого организма? Ответы на эти и другие вопросы — в видеоролике Sputnik Узбекистан.
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