https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistan-vaktsina-koronavirus-pomidory-42083629.html
Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата
Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата
Узбекистанские ученые представили первую съедобную вакцину ТОМАVАC против коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались около полутора десятков специалистов на протяжении двух лет
2024-01-17T19:48+0500
2024-01-17T19:48+0500
2024-01-17T19:48+0500
видео
помидоры
узбекистан
вакцина
томаты
узбекские ученые
коронавирус covid-19
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При употреблении таких помидоров в крови и кишечнике вырабатываются высокие уровни нейтрализующих антител."Почему помидоры? Для синтеза антигенного белка, продукт не следует подвергать термической обработке. Если мы возьмем картофель, его нужно готовить. Белок разрушается при высокой температуре, а значит результата не будет. Учитывая, что помидор можно употреблять без варки, в свежем виде, мы остановили свой выбор на нем", — объяснил научный сотрудник Центра геномики и биоинформатики АН РУз, кандидат биологических наук Шухрат Шерматов.Первую фазу клинических испытаний провели на мышах и 20 добровольцах.Где можно купить съедобную вакцину, сколько помидоров, вырабатывающих белок-антиген S1, нужно съесть для достижения желаемого эффекта, не вредно ли их употребление для человеческого организма? Ответы на эти и другие вопросы — в видеоролике Sputnik Узбекистан.
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новая вакцина против covid-19 томат узбекистанские ученые съедобная вакцина
новая вакцина против covid-19 томат узбекистанские ученые съедобная вакцина
Почему новую вакцину против COVID-19 создали именно на основе томата
Эксклюзив
Узбекистанские ученые представили первую съедобную вакцину ТОМАVАC против коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимались около полутора десятков специалистов на протяжении двух лет.
При употреблении таких помидоров в крови и кишечнике вырабатываются высокие уровни нейтрализующих антител.
"Почему помидоры? Для синтеза антигенного белка, продукт не следует подвергать термической обработке. Если мы возьмем картофель, его нужно готовить. Белок разрушается при высокой температуре, а значит результата не будет. Учитывая, что помидор можно употреблять без варки, в свежем виде, мы остановили свой выбор на нем", — объяснил научный сотрудник Центра геномики и биоинформатики АН РУз, кандидат биологических наук Шухрат Шерматов.
Первую фазу клинических испытаний провели на мышах и 20 добровольцах.
Где можно купить съедобную вакцину, сколько помидоров, вырабатывающих белок-антиген S1, нужно съесть для достижения желаемого эффекта, не вредно ли их употребление для человеческого организма? Ответы на эти и другие вопросы — в видеоролике Sputnik Узбекистан
.