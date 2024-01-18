https://uz.sputniknews.ru/20240118/lavrov-press-konferentsiya-itogi-zayavleniya-42102505.html

Лавров: Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости

Лавров: Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости

Глава МИД РФ сделал ряд важных заявлений на пресс-конференции по результатам деятельности российского дипведомства в 2023 году

2024-01-18T17:45+0500

2024-01-18T17:45+0500

2024-01-18T17:45+0500

россия

сергей лавров

пресс-конференция

украина

сша

запад

израиль

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, в связи с чем Запад настоятельно рекомендует ему провести выборы на Украине.При этом, по его словам, дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание Зеленского и его сподручных максимально держаться за власть.В числе других заявлений Сергея Лаврова:При этом, для возможности проведения подобных переговоров Запад должен отказаться от антироссийской риторики, подчеркнул Лавров, добавив, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности.Намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов глава МИД РФ назвал неприемлемыми."Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", — заявил Лавров.В числе других заявлений главы МИД РФ:Министр иностранных дел РФ на ежегодной пресс-конференции поделился своими оценками международной обстановки и подвел итоги работы российского дипведомства в 2023 году.* организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

россия

украина

сша

израиль

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