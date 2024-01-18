Лавров: Россия продолжит продвигать идеалы правды и справедливости
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Глава МИД РФ сделал ряд важных заявлений на пресс-конференции по результатам деятельности российского дипведомства в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Москва будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными, Россия продолжит продвигать на международной арене идеалы правды и справедливости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
"Мы продолжим продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах, будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными. В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве Международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма", — сказал Лавров.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, в связи с чем Запад настоятельно рекомендует ему провести выборы на Украине.
"Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук", — сказал глава МИД РФ.
При этом, по его словам, дискуссии вокруг выборов на Украине напоминают очередную инсценировку и отражают желание Зеленского и его сподручных максимально держаться за власть.
В числе других заявлений Сергея Лаврова:
около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения очень большое будущее, Россия, в свою очередь, будет уделять внимание, чтобы новые члены БРИКС органично вписывались в работу структуры;
Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине, "нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена, об этом уже неоднократно говорилось";
СВО небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре;
в близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия;
США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, оправдания США в ситуации с Йеменом выглядят жалкими;
сейчас очень важно остановить удары по Йемену;
присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит;
Россия знает о полузакрытых контактах по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, они не будут иметь успеха, урегулирования можно достигнуть только с помощью прямого диалога, который необходимо возобновить;
В ситуации на Ближнем Востоке нужно полагаться на коллективную работу, от которой США отвыкли;
Москва готова сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке;
В ходе СВО "и близко не наблюдается" столько жертв среди гражданских, как при операции Израиля в секторе Газа;
Израильтянам нельзя создавать впечатление, будто страдания в годы Холокоста развязывают им руки сегодня;
Киеву запретили подписывать уже согласованный договор об урегулировании с Россией по указке Бориса Джонсона и прочих англосаксов", при этом Россия от переговоров не отказывается;
Вашингтон взял курс на безудержную экспансию антироссийски заряженного блока НАТО и спровоцировал конфликт на Украине;
Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории РФ говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ;
Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины, совершенно точно, что команду дает Вашингтон;
какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя;
Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ;
США, заморозив в свое время стратегический диалог с РФ, своими же действиями создали неприемлемые условия для выполнения соглашений о разоружении;
серьезный разговор с США о перспективах возобновления стратегического диалога невозможен в отрыве от общего состояния дел в международной безопасности и стратегической стабильности.
При этом, для возможности проведения подобных переговоров Запад должен отказаться от антироссийской риторики, подчеркнул Лавров, добавив, что Москва не отвергает возможность переговоров, а также "возможность политико-дипломатического урегулирования" в вопросе стратегической стабильности.
"Мы жестко и твердо обуславливаем такую возможность предварительным и полноценным отказом Запада от злонамеренного курса на всесторонний подрыв безопасности России и наших интересов", — подчеркнул дипломат.
Намерения Вашингтона проводить инспекции российских ядерных объектов глава МИД РФ назвал неприемлемыми.
"Цель их (США) понятна... постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Там уже все больше и больше говорят о вероятности прямого столкновения ядерных держав. Каких-то сдерживающих факторов на Западе в этом отношении становится все меньше и меньше", — заявил Лавров.
В числе других заявлений главы МИД РФ:
проблема Приднестровья могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза;
Россия никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией;
Россия тепло относится к армянскому народу, история все расставит на свои места, но в одиночку решить вопросы не получится;
Баку готов подписать договор с Ереваном на территории России, позиция Еревана неизвестна;
страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России, Запад мешает процессу урегулирования конфликта;
"Добрые советы западных друзей" всегда присутствуют на Южном Кавказе, но они нацелены на продвижение своих геополитических задач;
у нас регулярные контакты с талибами*, в том числе по тем вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством.
Министр иностранных дел РФ на ежегодной пресс-конференции поделился своими оценками международной обстановки и подвел итоги работы российского дипведомства в 2023 году.
* организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность