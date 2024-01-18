https://uz.sputniknews.ru/20240118/lavrov-press-konfrentsiya-yevraziya-integratsiya-42097132.html
В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции — Лавров
В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции — Лавров
Также глава МИД РФ призвал решать вопросы безопасности в Евразии без внерегиональных игроков
2024-01-18T14:21+0500
2024-01-18T14:21+0500
2024-01-18T15:33+0500
россия
политика
пресс-конференция
внешняя политика
сергей лавров
еаэс
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42097674_0:0:3207:1805_1920x0_80_0_0_2d148e926965800effaafbbd0abfed70.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы российского дипведомства в 2023 году. Глава МИД РФ упомянул сопряжение процессов с проектом "Один пояс — один путь", взаимодействие с ШОС, АСЕАН и с другими структурами и странами, расположенными на евразийском континенте.Также подчеркнул важность обеспечения безопасности в Евразии, призвав решать этот вопрос без внерегиональных игроков. Министр иностранных дел РФ на ежегодной пресс-конференции делится своими оценками международной обстановки и подводит итоги работы российского дипведомства в 2023 году.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42097674_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_7352dbbe2483e6538b36b985a5a61235.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лавров пресс-конференция итоги работа россия дипломатия глава мид рф вопросы безопасности евразия
лавров пресс-конференция итоги работа россия дипломатия глава мид рф вопросы безопасности евразия
В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции — Лавров
14:21 18.01.2024 (обновлено: 15:33 18.01.2024)
Также глава МИД РФ призвал решать вопросы безопасности в Евразии без внерегиональных игроков.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы российского дипведомства в 2023 году.
Глава МИД РФ упомянул сопряжение процессов с проектом "Один пояс — один путь", взаимодействие с ШОС, АСЕАН и с другими структурами и странами, расположенными на евразийском континенте.
"Я упомянул ШОС как проект, в рамках которого, наряду с ЕАЭС, в контексте взаимодействия с АСИАН и другими субрегиональными структурами мы способствуем объективному, естественному формированию большого евразийского партнерства, о чем президент Путин говорил еще на первом саммите России АСИАН. Очертания такого партнерства уже видны", — сказал Лавров.
Также подчеркнул важность обеспечения безопасности в Евразии, призвав решать этот вопрос без внерегиональных игроков.
"Помимо взаимовыгодных экономических проектов, конечно, важно обеспечивать на этой основе независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии. Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы, так сказать, со своим уставом. Страны Евразии в состоянии справиться с этим самостоятельно", — указал Лавров.
Министр иностранных дел РФ на ежегодной пресс-конференции делится своими оценками международной обстановки и подводит итоги работы российского дипведомства в 2023 году.