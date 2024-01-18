https://uz.sputniknews.ru/20240118/lavrov-press-konfrentsiya-yevraziya-integratsiya-42097132.html

В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции — Лавров

В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции — Лавров

Также глава МИД РФ призвал решать вопросы безопасности в Евразии без внерегиональных игроков

2024-01-18T14:21+0500

2024-01-18T14:21+0500

2024-01-18T15:33+0500

россия

политика

пресс-конференция

внешняя политика

сергей лавров

еаэс

мид рф

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В ЕАЭС приняты важные решения, направленные на углубление евразийской интеграции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции по итогам работы российского дипведомства в 2023 году. Глава МИД РФ упомянул сопряжение процессов с проектом "Один пояс — один путь", взаимодействие с ШОС, АСЕАН и с другими структурами и странами, расположенными на евразийском континенте.Также подчеркнул важность обеспечения безопасности в Евразии, призвав решать этот вопрос без внерегиональных игроков. Министр иностранных дел РФ на ежегодной пресс-конференции делится своими оценками международной обстановки и подводит итоги работы российского дипведомства в 2023 году.

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