https://uz.sputniknews.ru/20240118/mirziyoyev-investitsii-eksport-soveschaniye-uvolneniya-42095155.html

Мирзиёев: Наш единственный правильный путь – активно привлекать инвестиции

Мирзиёев: Наш единственный правильный путь – активно привлекать инвестиции

Глава республики отметил, что невозможно достичь роста ВВП только за счет внутренних инвестиций и внутреннего рынка

2024-01-18T13:20+0500

2024-01-18T13:20+0500

2024-01-18T14:27+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

инвестиции

экспорт

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Наш единственный правильный путь – это активное привлечение иностранных инвестиций и увеличение экспорта, завил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Глава республики подчеркнул, что увеличение валового внутреннего продукта не может быть достигнуто лишь за счет внутренних инвестиций и внутреннего рынка."Наш единственный правильный путь - активно привлекать иностранные инвестиции и увеличивать экспорт", — сказал президент РУз.Вместе с тем, он отметил низкую оперативность деятельности 11 министерств и ведомств, непосредственно отвечающих за инвестиции, промышленность и экспорт, 10 ассоциаций, дипломатических представительств за рубежом, а также заместителей руководителей, курирующих экспорт и инвестиции во всех министерствах, отраслях и регионах.Шавкат Мирзиёев озвучил проблемы, существующие в системе. В частности, руководство комплекса сообщило, что за последние шесть лет поступило около $50 миллиардов иностранных инвестиций, при этом влияние на валовой внутренний продукт, добавленную стоимость и экспорт проанализировано недостаточно.Также президент напомнил, что в прошлом году и ВВП, и промышленность выросли на 6%, однако ожидаемый рост товарного экспорта не произошел. В регионах еще не запущены 1 000 проектов на сумму 8 трлн сумов, хотя их финансирование полностью завершено."До сих пор не достигнуто соглашение ни с одной страной о признании сертификатов нашей страны", — говорится в сообщении.Также глава республики отметил, что несмотря на то, что с момента подписания соглашения с международными финансовыми организациями по 5 проектам стоимостью $480 млн прошло 1−2 года, освоение этих средств так и не началось.Мирзиёев указал, что планы по привлечению $1 млрд иностранных инвестиций в Фонд прямых инвестиций, созданный два года назад, должны быть полностью реализованы.В связи с этим, ответственный за комплекс инвестиций заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев получил предупреждение, что может быть уволен со своего поста, если не исправит ситуацию до конца квартала.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддина Абидова и руководителя Агентства по техническому регулированию Дилшода Саттарова освободили от занимаемых должностей.Кроме того, Мирзиёев поручил уволить заместителей министров и хокимов, входящих в инвестиционный комплекс, чьи планы и результаты отстают, определить им конкретные ключевые показатели эффективности (KPI), а затем нанять их обратно на основе годичного контракта. В зависимости от результата он будет продлен или расторгнут.

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общество, узбекистан, шавкат мирзиёев, инвестиции, экспорт, министерство инвестиций, промышленности и торговли