Собачье дело — как и где выгуливать собак в Узбекистане
15:32 18.01.2024 (обновлено: 15:52 18.01.2024)
© Sputnik / Мария КрасовскаяМеждународная выставка собак в Национальном кинологическом центре при Государственном Таможенном комитете Узбекистана
© Sputnik / Мария Красовская
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Нужно ли надевать намордник на шпица? Где выгуливать собаку, если живешь в мегаполисе? Какой закон регулирует содержание и выгул домашнего животного в РУз? Разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Для многих владельцев собак счастливые моменты общения четвероногим другом идут рука об руку с регулярными спорами с соседями, поиском мест для выгула и отсутствием элементарного этикета по отношению к живым существам со стороны некоторых прохожих.
Правила содержания животных в населенных пунктах регулирует Приложение № 4 к постановлению Кабмина от 8 июля 2011 г. № 202. Согласно закону, хозяева должны ежегодно регистрировать своих собак в специальных ветеринарных отделах, вовремя вакцинировать и соблюдать санитарно-гигиенические правила при их содержании
Однако в Приложении имеются и не совсем понятные тезисы.
Например, пункт о перевозке животного. Разрешено провозить собак и кошек всеми видами наземного транспорта, кроме общественного. Однако мелких собак и кошек перевозить в общественном транспорте все же можно, соблюдая определенные правила.
Но какие породы закон относит к "мелким"? Или речь может идти и о щенках волкодава? Кроме того, отсутствует всяческое упоминание о собаках-поводырях.
Собака-поводырь
© Sputnik / Евгений Биятов/
"При выгуле собаки на открытой местности она должна быть в наморднике и на поводке длиной до 2 м, в общественных местах до 1 м, а без намордника и поводка выгул разрешается лишь на специально отведенных для этого площадках", — говорится в документе.
Опять-таки, какие именно породы должны носить намордник? Например, в законодательстве РФ есть четко прописанный пункт, гласящий, что потенциально опасные породы собак обязательно должны выгуливаться в намордниках, а далее идет список из 12 пород, которые закон считает "потенциально опасными".
Человеку сразу становится понятно, что натягивать намордник на маленького мопса совсем не обязательно, если собака при этом на поводке.
© Depositphotos.com / Studio_diva.mail.ruМаленький мопс в комбинезоне зимой
Маленький мопс в комбинезоне зимой
© Depositphotos.com / Studio_diva.mail.ru
В Приложении № 4 такие уточнения, к сожалению, отсутствуют.
Кроме того, неоднократно упоминаются "специально отведенные для выгула собак площадки", которых по факту в стране не существует. Так где же выгуливать собак? В парках? Закон может посчитать их "общественным местом", да и людей много — недоразумения с прохожими неизбежны. Вывозить на пустырь или в горы? Далеко и дорого.
Вот, что говорят владельцы собак, проживающие в Ташкенте:
"Гуляю с собакой в основном в махаллях или по тротуарам, если имеются. Хотелось бы развивать культуру, напоминая людям, что собака — друг человека. Недавно я увидела, как остановилась машина на обочине дороги, и из нее просто выкинули щенка. На вопрос зачем люди так поступили, мы услышали ответ: он начал хромать, нам такой не нужен", — Вилена.
"Во всем городе, не говоря уже о районе, нет площадок для выгула. Поэтому многие владельцы и выгуливают собак рядом с домом, создавая порой неудобства соседям. Некоторые агрессивно реагируют на собак. Были случаи, когда разбрасывали отраву, и животные из-за этого гибли. Конечно хотелось бы, чтоб закон обязывал владельцев к четкому порядку выгула своих питомцев. Если было бы специально отведенное место — это замечательно, но надо, чтоб владельцы в этом тоже участвовали: убирали или оплачивали уборку данной территории, иначе там тоже будет беспорядок. Людям надо прививать культуру", — Геннадий.
"Конкретно в нашем районе условий нет никаких. Приходится выгуливать собаку в общественных местах, возле жилых домов, либо на газонах возле мест досуга, где часто много детей. К счастью, в нашем доме все доброжелательно относятся к четвероногим питомцам. Из трудностей только дети, которых родители не научили обращаться с собаками. Ребята обязательно либо дразнят животных, либо пытаются погладить, даже не спросив хозяина. В первую очередь, нужны специальные площадки для выгула. Еще было бы хорошо, если бы ввели ответственность за то, что люди ведут себя неадекватно по отношению к собакам и провоцируют их", — Лия.
Как видно из опроса, основные проблемы владельцев собак — отсутствие мест для выгула. Корреспондент Sputnik обратился в ташкентский городской хокимият, чтобы узнать, планируются ли в столице площадки или какие-то другие специальные места для выгула собак. Но, как оказалось, столичная администрация такой информацией не располагает.
В общем, так и не удалось найти хоть одну госструктуру, в юрисдикции которой находилась бы данная тема.
Пункт 12 Приложения № 4 гласит: "Выгул собак производится на пустырях либо на специально отведенных для этого площадках, на которых должна поддерживаться чистота". Таковых в ташкентском мегаполисе нет. Иди туда — не знаю куда.
Примеры площадок для выгула можно найти в России, Казахстане, Беларуси и во многих других странах. В Минске даже есть милая "стоянка" для животных в виде домиков, чтобы можно было не оставлять своего питомца, как велосипед, привязанным у магазина.
Что нужно знать о выгуле:
не выгуливайте собаку, будучи в нетрезвом состоянии и не поручайте это детям младше 14 лет;
выводите питомца обязательно на поводке с прикрепленным к ошейнику жетоном, на котором указаны кличка собаки, адрес и номер телефона владельца;
лучше перестраховаться и одевать собаке намордник, даже если она мелкой породы (увы, в густонаселенном городе без специальных мест для выгула намордник все же необходим);
вы можете на ограниченное время оставлять собаку привязанной на поводке и в наморднике, например, если есть необходимость быстро забежать в магазин;
убирайте экскременты за своей собакой во время выгула.
Ранее в столице был запущен замечательный проект для бездомных кошек — Мушуккент и даже построен целый "Кошачий отель", за которым следят сотрудники Нацгвардии. Было бы здорово, если бы подобные проекты затрагивали и жизнь собак.
Все же у многих владельцев остается надежда, что закон, определяющий питомца как "собственность", будет дополнен, учитывая не только потребности людей, но и самих животных.