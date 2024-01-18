https://uz.sputniknews.ru/20240118/uzbekistan-vygul-sobak-pravila-mesta-42095917.html

Собачье дело — как и где выгуливать собак в Узбекистане

Собачье дело — как и где выгуливать собак в Узбекистане

Нужно ли надевать намордник на шпица? Где выгуливать собаку, если живешь в мегаполисе? Какой закон регулирует содержание и выгул домашнего животного в РУз? Разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан

2024-01-18T15:32+0500

2024-01-18T15:32+0500

2024-01-18T15:52+0500

узбекистан

законодательство

собаки

прогулка

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Для многих владельцев собак счастливые моменты общения четвероногим другом идут рука об руку с регулярными спорами с соседями, поиском мест для выгула и отсутствием элементарного этикета по отношению к живым существам со стороны некоторых прохожих. Правила содержания животных в населенных пунктах регулирует Приложение № 4 к постановлению Кабмина от 8 июля 2011 г. № 202. Согласно закону, хозяева должны ежегодно регистрировать своих собак в специальных ветеринарных отделах, вовремя вакцинировать и соблюдать санитарно-гигиенические правила при их содержанииОднако в Приложении имеются и не совсем понятные тезисы.Например, пункт о перевозке животного. Разрешено провозить собак и кошек всеми видами наземного транспорта, кроме общественного. Однако мелких собак и кошек перевозить в общественном транспорте все же можно, соблюдая определенные правила.Но какие породы закон относит к "мелким"? Или речь может идти и о щенках волкодава? Кроме того, отсутствует всяческое упоминание о собаках-поводырях.Опять-таки, какие именно породы должны носить намордник? Например, в законодательстве РФ есть четко прописанный пункт, гласящий, что потенциально опасные породы собак обязательно должны выгуливаться в намордниках, а далее идет список из 12 пород, которые закон считает "потенциально опасными".Человеку сразу становится понятно, что натягивать намордник на маленького мопса совсем не обязательно, если собака при этом на поводке.В Приложении № 4 такие уточнения, к сожалению, отсутствуют.Кроме того, неоднократно упоминаются "специально отведенные для выгула собак площадки", которых по факту в стране не существует. Так где же выгуливать собак? В парках? Закон может посчитать их "общественным местом", да и людей много — недоразумения с прохожими неизбежны. Вывозить на пустырь или в горы? Далеко и дорого.Вот, что говорят владельцы собак, проживающие в Ташкенте:"Во всем городе, не говоря уже о районе, нет площадок для выгула. Поэтому многие владельцы и выгуливают собак рядом с домом, создавая порой неудобства соседям. Некоторые агрессивно реагируют на собак. Были случаи, когда разбрасывали отраву, и животные из-за этого гибли. Конечно хотелось бы, чтоб закон обязывал владельцев к четкому порядку выгула своих питомцев. Если было бы специально отведенное место — это замечательно, но надо, чтоб владельцы в этом тоже участвовали: убирали или оплачивали уборку данной территории, иначе там тоже будет беспорядок. Людям надо прививать культуру", — Геннадий.Как видно из опроса, основные проблемы владельцев собак — отсутствие мест для выгула. Корреспондент Sputnik обратился в ташкентский городской хокимият, чтобы узнать, планируются ли в столице площадки или какие-то другие специальные места для выгула собак. Но, как оказалось, столичная администрация такой информацией не располагает.В общем, так и не удалось найти хоть одну госструктуру, в юрисдикции которой находилась бы данная тема.Пункт 12 Приложения № 4 гласит: "Выгул собак производится на пустырях либо на специально отведенных для этого площадках, на которых должна поддерживаться чистота". Таковых в ташкентском мегаполисе нет. Иди туда — не знаю куда.Примеры площадок для выгула можно найти в России, Казахстане, Беларуси и во многих других странах. В Минске даже есть милая "стоянка" для животных в виде домиков, чтобы можно было не оставлять своего питомца, как велосипед, привязанным у магазина.Что нужно знать о выгуле:Ранее в столице был запущен замечательный проект для бездомных кошек — Мушуккент и даже построен целый "Кошачий отель", за которым следят сотрудники Нацгвардии. Было бы здорово, если бы подобные проекты затрагивали и жизнь собак.Все же у многих владельцев остается надежда, что закон, определяющий питомца как "собственность", будет дополнен, учитывая не только потребности людей, но и самих животных.

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узбекистан, законодательство, собаки, прогулка