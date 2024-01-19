https://uz.sputniknews.ru/20240119/rossiya-minnyye-polya-vysokotexnologichnoye-orujiye-42108560.html

Феноменальное оружие России: минные поля большой дальности

Феноменальное оружие России: минные поля большой дальности

Российская тактика дистанционного минирования постоянно совершенствуется – по дальности, точности, могуществу применяемых высокотехнологичных боеприпасов

2024-01-19T09:33+0500

2024-01-19T09:33+0500

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Это позволяет уверенно доминировать на поле боя, лишать противника всякой надежды на успех – в СВО на украинском ТВД и в других (вероятных) конфликтах.Новейший кассетный боеприпас для дистанционной установки противотанковых мин при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) разработан в России. Успешно проведены полигонные испытания кассетных блоков дистанционного минирования (в головных частях реактивных снарядов). Гендиректор профильного предприятия "Технодинамика" Игорь Насенков уточнил, что изобретение (с патентом) относится к кассетным боеприпасам дистанционного минирования местности противотанковыми кумулятивными минами с использованием РСЗО, и позволяет повысить эффективность установки минных заграждений.Известно, что головные части реактивных снарядов с минами для РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град" способны доставлять кассеты с противотанковыми и противопехотными минами на расстояние до 70 км, что позволяет устанавливать минные заграждения оперативно и незаметно для противника. К примеру, пусковая установка РСЗО "Смерч" может одним залпом точно отправить в заданный район 300 противотанковых "умных" мин ПТМ-3 (по 25 единиц – в каждом 300-мм реактивном снаряде). Эллипс рассеивания залпа – примерно 2х2 км. Средняя плотность минирования 7,5 мин на гектар, этого достаточно для поражения наступающей бронетехники. Несколько залпов по одному участку повышают плотность и качество минного заграждения.Вероятно, новые кумулятивные мины "Технодинамики" размещаются (и доставляются) аналогичным образом. Незаменимая технология, если требуется оперативно остановить наступление противника на любом из направлений (где ранее не было минных полей). А также на случай организации западни, когда местность намеренно не минируется до подхода вражеских войск. Или при необходимости эффективно отработать по маршруту отступающего противника.С точки зрения оперативности, дальности и безопасности установки минного заграждения РСЗО превосходят все другие варианты. Это подтверждает опыт российской СВО на Украине, где также используются новейшие инженерные системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" – 50 направляющих калибра 122 мм с дальностью залпа до 15 км.Минувшим летом непреодолимые минные заграждения России на украинском ТВД загнали в тупик стратегию и тактику НАТО, отправили в утиль сотни единиц западной бронетехники, "демилитаризовали" десятки тысяч бойцов ВСУ. Весь мир увидел на фото и видео уничтоженные на российских минных полях колонны натовской техники ВСУ – танки Leopard-2, БМП Bradley, Marder.Само совершенствоРасчет эффективности дистанционно устанавливаемых минных заграждений (оценка степени поражения тяжелой техники и живой силы противника) проводится по простым математическим формулам. Реактивные снаряды "засевают" участки площадью в несколько футбольных полей, формируют минные заграждения любой сложности, включая готовые проходы для своих войск. Российская армия располагает целой линейкой специальных боеприпасов.Состоящая на вооружении с 2005 года "умная" противотанковая мина ПТМ-4 улавливает магнитное возмущение, когда рядом проезжает танк или другая техника. Реагирует только на тяжелую бронетехнику. Этот боеприпас невозможно разминировать. Если сдвинуть с места, последует взрыв (1,5 кг в тротиловом эквиваленте). При необходимости, в программу противотанковой ПТМ-4М вводится время самоликвидации. Ростех осенью 2022 года начал серийное производство новейших модификаций ПТМ-4М.Не утратила боевой актуальности и фугасно-кумулятивная мина ПТМ-3. В стальном прямоугольном корпусе длиной 330 мм и массой 4,9 кг заложено 1,8 кг тротила. Неконтактный взрыватель реагирует на магнитное поле или физическое смещение мины. Поражение бронетехники противника выполняется в днище или гусеницу. Для увеличения эффективности на заряде и стенках корпуса имеются выемки в форме кумулятивных воронок. Зарубежных аналогов ПТМ-3 нет, не говоря уже о новейших противотанковых минах российской армии.Для дистанционного минирования также применяется противотанковая ПТМ-1 в пластиковом корпусе. Один 220-мм реактивный снаряд РСЗО "Ураган" вмещает 24 таких мины. Залп 16 направляющих доставляет 384 мины ПТМ-1 на расстояние до 35 км, и делает непроходимым для танков участок площадью в 150 гектаров. После приземления полуторакилограммовый боеприпас автоматически ставится на боевой взвод и ждет противника. Взрыватель срабатывает от надавливания на мягкий полиэтиленовый корпус, основной заряд вышибает из гусеницы один-два трака – бронетехника теряет боеспособность.Относительно легкий реактивный снаряд РСЗО "Град" способен доставить на расстояние от 1,5 до 13,4 км три противотанковые мины, которые лягут в эллипс 105 х 70 метров. Для минного заграждения необходимой плотности требуется до 90 боеприпасов РСЗО "Град" на 1 км фронта. Впрочем, средств "доставки" более чем достаточно.Современные российские мины стали более могущественными за счет применения электронных взрывателей. Они оснащены устройствами самоликвидации или системой отключения через спутник, то есть безопасны для своих войск и гражданского населения (после завершения боевых действий). Совершенная техника и высокотехнологичное вооружение инженерных войск РФ позволяет гибко организовывать оборону, стремительно переходить в наступление. По мнению натовских специалистов, российские минные заграждения – абсолютно новый феномен в тактике. И последнее. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией, принятой в мае 2008 года. До начала СВО к ней присоединились 123 государства, из которых 110 – участники, а 13 – подписавшие стороны. Основные производители и обладатели их самых больших арсеналов кассетных боеприпасов – США, Россия и Китай – конвенцию не подписали. Отказались подписывать соглашение также Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль и Украина, в которых считают кассетные боеприпасы эффективным оружием. Пока мироустройство не отвечает принципам равной и неделимой безопасности, порох надо держать сухим.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия феноменальное оружие минные поля большая дальность высокотехнологичные боеприпасы