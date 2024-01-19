В Узбекистане вручили почетные знаки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
© Русский дом в ТашкентеЦеремония вручения почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
© Русский дом в Ташкенте
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Почетные знаки и подарки получили узбекистанцы, которые детьми были эвакуированы из блокадного города.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" вручили в Ташкенте 10 узбекистанцам, которые детьми были эвакуированы из блокадного города, сообщает представительство Россотрудничества в республике. Еще 5 вручат в ближайшее время.
© Русский дом в ТашкентеЦеремония вручения почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
Церемония вручения почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
© Русский дом в Ташкенте
На мероприятии выступил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Глава дипмиссии РФ напомнил об одной из героических страниц Великой Отечественной войны – полном освобождении Ленинграда от немецко-фашистской блокады, пожелав жителям блокадного города сил и здоровья и поблагодарив их за сохранение исторической памяти о тех страшных днях.
"Зампредседателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра и сотрудники Россотрудничества вручили почетные знаки и подарки узбекистанцам, которые детьми были эвакуированы из блокадного города. Их вывезли в разные годы, в разном возрасте, они остались живы благодаря солнечному Узбекистану и всю жизнь проработали на этой прекрасной земле", — говорится в сообщении.
В годы Великой Отечественной войны Узбекистан принял более 1,5 млн эвакуированных, из них почти 300 тыс. детей, вывезенных не только из блокадного Ленинграда, но и из Белоруссии, Польши и с Украины. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Там захоронены 7 тыс. солдат из Узбекистана, воевавших под Ленинградом.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней, став самой кровопролитной блокадой в истории человечества.
Таким образом фашистские захватчики пытались сломить сопротивление защитников города и овладеть им. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли, а его жители города умереть от голода и холода. Стремясь реализовать этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы Ленинграда. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб.
Город был отрезан от всей страны с суши, а сообщение с ним поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.