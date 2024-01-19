https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-rybovodstvo-razvitiye-2023-42110370.html

Как развивалось рыбоводство в Узбекистане в 2023 году

Как развивалось рыбоводство в Узбекистане в 2023 году

На сегодняшний день в республике действуют 5 775 рыбоводческих хозяйств. Большая их часть 5 600 — в искусственных водоемах

2024-01-19T11:35+0500

2024-01-19T11:35+0500

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инфографика

узбекистан

рыба

итоги

выращивание

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Представителям сферы предоставляют льготы, внедряют инновационные и интенсивные технологии таких стран, как Россия, Китай, Вьетнам, Иран, Венгрия, Турция и других.Количество хозяйств по производству форели, лосося, осетра достигло 24. В данном направлении реализовали 5 проектов и ввели в эксплуатацию 1,2 тыс. тонн новых производственных мощностей.В 2023 году общее количество инкубационных цехов в отрасли увеличилось до 113. Репродуктивные пруды создали на площади в 270 га.Объем разведения рыбы на основе интенсивных технологий на 1 га увеличился в 3-4 раза (всего интенсифицированы свыше 8 тыс. га).Запуск 241 регионального проекта общей стоимостью 712 млрд сумов позволил организовать 2 500 новых рабочих мест.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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