https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-rybovodstvo-razvitiye-2023-42110370.html
Как развивалось рыбоводство в Узбекистане в 2023 году
Как развивалось рыбоводство в Узбекистане в 2023 году
На сегодняшний день в республике действуют 5 775 рыбоводческих хозяйств. Большая их часть 5 600 — в искусственных водоемах
2024-01-19T11:35+0500
2024-01-19T11:35+0500
2024-01-19T11:35+0500
инфографика
узбекистан
рыба
итоги
выращивание
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Представителям сферы предоставляют льготы, внедряют инновационные и интенсивные технологии таких стран, как Россия, Китай, Вьетнам, Иран, Венгрия, Турция и других.Количество хозяйств по производству форели, лосося, осетра достигло 24. В данном направлении реализовали 5 проектов и ввели в эксплуатацию 1,2 тыс. тонн новых производственных мощностей.В 2023 году общее количество инкубационных цехов в отрасли увеличилось до 113. Репродуктивные пруды создали на площади в 270 га.Объем разведения рыбы на основе интенсивных технологий на 1 га увеличился в 3-4 раза (всего интенсифицированы свыше 8 тыс. га).Запуск 241 регионального проекта общей стоимостью 712 млрд сумов позволил организовать 2 500 новых рабочих мест.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан рыбоводство развитие 2023 рыбоводческие хозяйства искусственные водоемы
узбекистан рыбоводство развитие 2023 рыбоводческие хозяйства искусственные водоемы
Как развивалось рыбоводство в Узбекистане в 2023 году
На сегодняшний день в республике действуют 5 775 рыбоводческих хозяйств. Большая их часть 5 600 — в искусственных водоемах.
Представителям сферы предоставляют льготы, внедряют инновационные и интенсивные технологии таких стран, как Россия, Китай, Вьетнам, Иран, Венгрия, Турция и других.
Количество хозяйств по производству форели, лосося, осетра достигло 24. В данном направлении реализовали 5 проектов и ввели в эксплуатацию 1,2 тыс. тонн новых производственных мощностей.
В 2023 году общее количество инкубационных цехов в отрасли увеличилось до 113. Репродуктивные пруды создали на площади в 270 га.
Объем разведения рыбы на основе интенсивных технологий на 1 га увеличился в 3-4 раза (всего интенсифицированы свыше 8 тыс. га).
Запуск 241 регионального проекта общей стоимостью 712 млрд сумов позволил организовать 2 500 новых рабочих мест.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.