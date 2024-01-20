https://uz.sputniknews.ru/20240120/futbol-kluba-olimpik-vstrecha-sopernik-serbiya-42124359.html

Футболисты узбекского клуба "Олимпик" встретятся с соперниками из Сербии

Футболисты узбекского клуба "Олимпик" встретятся с соперниками из Сербии

Узбекские спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции, которые продлятся до 7 февраля

2024-01-20T11:26+0500

2024-01-20T11:26+0500

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спорт

футбол

турция

узбекистан

тимур кападзе

матч

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сегодня футболисты клуба "Олимпик", созданного при НОК, проведут товарищеский матч против сербского клуба "Раднички". Об этом сообщает пресс-служба комитета.Планируется также провести контрольные матчи с клубами:До 7 февраля спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции.Как отмечают в сообщении, главный тренер Тимур Кападзе к тренировкам привлек не только представителей команды, но и потенциальных кандидатов в состав олимпийской сборной.

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