https://uz.sputniknews.ru/20240120/futbol-kluba-olimpik-vstrecha-sopernik-serbiya-42124359.html
Футболисты узбекского клуба "Олимпик" встретятся с соперниками из Сербии
Футболисты узбекского клуба "Олимпик" встретятся с соперниками из Сербии
Узбекские спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции, которые продлятся до 7 февраля
2024-01-20T11:26+0500
2024-01-20T11:26+0500
2024-01-20T11:32+0500
спорт
футбол
турция
узбекистан
тимур кападзе
матч
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сегодня футболисты клуба "Олимпик", созданного при НОК, проведут товарищеский матч против сербского клуба "Раднички". Об этом сообщает пресс-служба комитета.Планируется также провести контрольные матчи с клубами:До 7 февраля спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции.Как отмечают в сообщении, главный тренер Тимур Кападзе к тренировкам привлек не только представителей команды, но и потенциальных кандидатов в состав олимпийской сборной.
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футболисты узбекский клуб олимпик встреча соперник сербия спортсмен учебно-тренировочные сборы турция
футболисты узбекский клуб олимпик встреча соперник сербия спортсмен учебно-тренировочные сборы турция
Футболисты узбекского клуба "Олимпик" встретятся с соперниками из Сербии
11:26 20.01.2024 (обновлено: 11:32 20.01.2024)
Узбекские спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции, которые продлятся до 7 февраля.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Сегодня футболисты клуба "Олимпик", созданного при НОК, проведут товарищеский матч против сербского клуба "Раднички". Об этом сообщает пресс-служба комитета
.
Планируется также провести контрольные матчи с клубами:
"Хабаровск" (Россия) 23 января;
"Женис" (Казахстан) 24 января;
"Актобе" (Казахстан) 27 января;
"Махачкала" (Россия) 28 января;
"Химки" (Россия) 4 февраля;
"Колхети Поти" (Грузия) 5 февраля.
До 7 февраля спортсмены находятся на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Как отмечают в сообщении, главный тренер Тимур Кападзе к тренировкам привлек не только представителей команды, но и потенциальных кандидатов в состав олимпийской сборной.