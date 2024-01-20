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https://uz.sputniknews.ru/20240120/ukrainskiye-voyska-udar-selo-xersonskaya-oblast-42124925.html
Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов по селам в Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов по селам в Херсонской области
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения в настоящее время уточняются
2024-01-20T14:07+0500
2024-01-20T14:07+0500
всу
украина
удар
танк
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов из ствольной артиллерии по 8 селам левого берега Днепра Херсонской области, рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.Под удары попали Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны, Корсунка, Подстепное.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
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украинские войска сутки удары село херсонская область разрушения инфраструктура жертвы мирное население
украинские войска сутки удары село херсонская область разрушения инфраструктура жертвы мирное население

Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов по селам в Херсонской области

14:07 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин/Перейти в медиабанкОсколки снарядов. Архивное фото
Осколки снарядов. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин/Перейти в медиабанк
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Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов из ствольной артиллерии по 8 селам левого берега Днепра Херсонской области, рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.
"Преступный киевский режим продолжает обстрелы сел левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские боевики нанесли по ним 45 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи ВСУ совершили еще 21 обстрел. Под огнем оказались 8 населенных пунктов", — говорится в сообщении.
Под удары попали Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны, Корсунка, Подстепное.
МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.
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