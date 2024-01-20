https://uz.sputniknews.ru/20240120/ukrainskiye-voyska-udar-selo-xersonskaya-oblast-42124925.html

Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов по селам в Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов по селам в Херсонской области

Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения в настоящее время уточняются

2024-01-20T14:07+0500

2024-01-20T14:07+0500

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всу

украина

удар

танк

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Украинские войска за сутки нанесли 66 ударов из ствольной артиллерии по 8 селам левого берега Днепра Херсонской области, рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.Под удары попали Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Старая Збурьевка, Обрывка, Днепряны, Корсунка, Подстепное.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

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