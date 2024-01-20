https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-indiya-vrachi-operatsiya-42123352.html

Военные врачи Узбекистана и Индии провели в Ташкенте хирургические операции

Военные врачи Узбекистана и Индии провели в Ташкенте хирургические операции

Зарубежные специалисты являются полковниками медицинской службы с богатым опытом работы в травматологии (скелетно-мышечной системе) и нейрохирургии

2024-01-20T09:57+0500

2024-01-20T09:57+0500

2024-01-20T10:25+0500

узбекистан

индия

врачи

операция

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Центральном военном клиническом госпитале Минобороны РУз совместно с индийскими специалистами в эти дни провели около десяти хирургических операций, сообщает пресс-служба министерства.В числе зарубежных врачей — специалисты Делийского военного госпиталя Вооруженных сил Индии Гаурав Миттал и Сибир Дей. По словам полковника, подобные хирургические операции и обмен опытом проводятся уже давно. В рамках данного сотрудничества врачи Центрального военного клинического госпиталя побывали в служебной командировке в Индии, где улучшили свои навыки и получили новый опыт в проведении таких операций.За прошедшие годы врачи госпиталя в сотрудничестве со специалистами зарубежных стран достигли высоких результатов в проведении высокотехнологичных операций, выполнении сложных медицинских процедур, уточнили в сообщении.

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