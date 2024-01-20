https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-indiya-vrachi-operatsiya-42123352.html
Военные врачи Узбекистана и Индии провели в Ташкенте хирургические операции
Военные врачи Узбекистана и Индии провели в Ташкенте хирургические операции
Зарубежные специалисты являются полковниками медицинской службы с богатым опытом работы в травматологии (скелетно-мышечной системе) и нейрохирургии
2024-01-20T09:57+0500
2024-01-20T09:57+0500
2024-01-20T10:25+0500
узбекистан
индия
врачи
операция
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Центральном военном клиническом госпитале Минобороны РУз совместно с индийскими специалистами в эти дни провели около десяти хирургических операций, сообщает пресс-служба министерства.В числе зарубежных врачей — специалисты Делийского военного госпиталя Вооруженных сил Индии Гаурав Миттал и Сибир Дей. По словам полковника, подобные хирургические операции и обмен опытом проводятся уже давно. В рамках данного сотрудничества врачи Центрального военного клинического госпиталя побывали в служебной командировке в Индии, где улучшили свои навыки и получили новый опыт в проведении таких операций.За прошедшие годы врачи госпиталя в сотрудничестве со специалистами зарубежных стран достигли высоких результатов в проведении высокотехнологичных операций, выполнении сложных медицинских процедур, уточнили в сообщении.
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военные врачи узбекистан индия ташкент операция специалист полковник медицинская служба опыт травматология скелетно мышечная система нейрохирургия
военные врачи узбекистан индия ташкент операция специалист полковник медицинская служба опыт травматология скелетно мышечная система нейрохирургия
Военные врачи Узбекистана и Индии провели в Ташкенте хирургические операции
09:57 20.01.2024 (обновлено: 10:25 20.01.2024)
Зарубежные специалисты являются полковниками медицинской службы с богатым опытом работы в травматологии (скелетно-мышечная система) и нейрохирургии.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
В Центральном военном клиническом госпитале Минобороны РУз совместно с индийскими специалистами в эти дни провели около десяти хирургических операций, сообщает пресс-служба министерства
.
В числе зарубежных врачей — специалисты Делийского военного госпиталя Вооруженных сил Индии Гаурав Миттал и Сибир Дей.
"В отделении травматологии и нейрохирургии под руководством главного врача отделения, полковника медицинской службы Бахриддина Кучарова двум пациентам произведена установка энтопротеза в области таза, двум пациентам – операция по артроскопии коленного сустава. Гаурав Миттал из Индии принял участие в процессе установки эндопротеза таза", — говорится в сообщении.
По словам полковника, подобные хирургические операции и обмен опытом проводятся уже давно. В рамках данного сотрудничества врачи Центрального военного клинического госпиталя побывали в служебной командировке в Индии, где улучшили свои навыки и получили новый опыт в проведении таких операций.
За прошедшие годы врачи госпиталя в сотрудничестве со специалистами зарубежных стран достигли высоких результатов в проведении высокотехнологичных операций, выполнении сложных медицинских процедур, уточнили в сообщении.