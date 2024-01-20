https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-moratoriy-dobycha-nerudnyy-material-reki-42125745.html

В РУз вводится мораторий на добычу нерудных материалов в руслах ряда рек

В РУз вводится мораторий на добычу нерудных материалов в руслах ряда рек

Указ, посвященный мерам по упорядочиванию добычи нерудных материалов в водоемах, подписал глава государства

2024-01-20T16:08+0500

2024-01-20T16:08+0500

2024-01-20T16:08+0500

узбекистан

река

указ

президент

добыча

зарафшан

песок

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Бессрочный мораторий вводится на добычу нерудного материала в руслах рек Чирчик, Санзар, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, сообщает Минэкологии.Согласно документу добыча песчано-гравийного сырья из русел рек, прибрежных районов и водоохранных зон будет осуществляться только через электронную торговую площадку "Е-аукцион".Министерство экологии совместно с ГУ "Безопасная река", Инспекцией экологического контроля и Инспекцией по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности будет контролировать добычу песчано-гравийной смеси из русел рек, проводить регулярные рейды и принимать меры против нарушителей.Кроме того, приостановлен процесс повторного лицензирования добычи песка и гравия. Выданные ранее лицензии ГУ "Безопасная река" проверили и выявили случаи коррупции. В результате лицензии, выданные незаконно, отозвали. Особое значение также придается беспрепятственному созданию новых рудников, которые приостановят рост цен на песок и гравий.В соответствии с документом Минэкологии будут реализованы следующие меры:Кроме того, до 2030 года планируется разработать программу мер по организации месторождений полезных ископаемых и малых промышленных зон в горных и предгорных регионах. Она направлена ​​на перемещение горно-обогатительных предприятий, расположенных в руслах рек, прибрежных районах и водоохранных зонах в горные и предгорные районы или в небольшие промышленные зоны, расположенные вблизи этих территорий, создание в них дополнительных малых промышленных зон и инженерной инфраструктуры.

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