https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-moratoriy-dobycha-nerudnyy-material-reki-42125745.html
В РУз вводится мораторий на добычу нерудных материалов в руслах ряда рек
В РУз вводится мораторий на добычу нерудных материалов в руслах ряда рек
Указ, посвященный мерам по упорядочиванию добычи нерудных материалов в водоемах, подписал глава государства
2024-01-20T16:08+0500
2024-01-20T16:08+0500
2024-01-20T16:08+0500
узбекистан
река
указ
президент
добыча
зарафшан
песок
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Бессрочный мораторий вводится на добычу нерудного материала в руслах рек Чирчик, Санзар, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, сообщает Минэкологии.Согласно документу добыча песчано-гравийного сырья из русел рек, прибрежных районов и водоохранных зон будет осуществляться только через электронную торговую площадку "Е-аукцион".Министерство экологии совместно с ГУ "Безопасная река", Инспекцией экологического контроля и Инспекцией по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности будет контролировать добычу песчано-гравийной смеси из русел рек, проводить регулярные рейды и принимать меры против нарушителей.Кроме того, приостановлен процесс повторного лицензирования добычи песка и гравия. Выданные ранее лицензии ГУ "Безопасная река" проверили и выявили случаи коррупции. В результате лицензии, выданные незаконно, отозвали. Особое значение также придается беспрепятственному созданию новых рудников, которые приостановят рост цен на песок и гравий.В соответствии с документом Минэкологии будут реализованы следующие меры:Кроме того, до 2030 года планируется разработать программу мер по организации месторождений полезных ископаемых и малых промышленных зон в горных и предгорных регионах. Она направлена на перемещение горно-обогатительных предприятий, расположенных в руслах рек, прибрежных районах и водоохранных зонах в горные и предгорные районы или в небольшие промышленные зоны, расположенные вблизи этих территорий, создание в них дополнительных малых промышленных зон и инженерной инфраструктуры.
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узбекистан мораторий добыча нерудные материалы русло река указ меры упорядочивание добыча водоем глава государства
узбекистан мораторий добыча нерудные материалы русло река указ меры упорядочивание добыча водоем глава государства
В РУз вводится мораторий на добычу нерудных материалов в руслах ряда рек
Указ, посвященный мерам по упорядочиванию добычи нерудных материалов в водоемах, подписал глава государства.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Бессрочный мораторий вводится на добычу нерудного материала в руслах рек Чирчик, Санзар, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья и Сурхандарья, сообщает Минэкологии
.
Согласно документу добыча песчано-гравийного сырья из русел рек, прибрежных районов и водоохранных зон будет осуществляться только через электронную торговую площадку "Е-аукцион".
"В период действия моратория размер штрафа за ущерб, причиненный природе в результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси из русел рек, прибрежных районов и водоохранных зон, будет увеличен в 10 раз", — говорится в сообщении.
Министерство экологии совместно с ГУ "Безопасная река", Инспекцией экологического контроля и Инспекцией по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности будет контролировать добычу песчано-гравийной смеси из русел рек, проводить регулярные рейды и принимать меры против нарушителей.
Кроме того, приостановлен процесс повторного лицензирования добычи песка и гравия. Выданные ранее лицензии ГУ "Безопасная река" проверили и выявили случаи коррупции. В результате лицензии, выданные незаконно, отозвали.
Особое значение также придается беспрепятственному созданию новых рудников, которые приостановят рост цен на песок и гравий.
В соответствии с документом Минэкологии будут реализованы следующие меры:
строгий контроль выполнения соответствующих обязательств всеми субъектами, осуществляющими добычу рудного сырья в бассейнах поверхностных природных водоемов, прибрежных районах и водоохранных зонах;
поэтапная рекультивация деградированных земель в руслах рек, прибрежных районах и водоохранных зонах;
восстановление, благоустройство и озеленение природного ландшафта.
Кроме того, до 2030 года планируется разработать программу мер по организации месторождений полезных ископаемых и малых промышленных зон в горных и предгорных регионах.
Она направлена на перемещение горно-обогатительных предприятий, расположенных в руслах рек, прибрежных районах и водоохранных зонах в горные и предгорные районы или в небольшие промышленные зоны, расположенные вблизи этих территорий, создание в них дополнительных малых промышленных зон и инженерной инфраструктуры.