Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-transplantatsiya-donor-stvolovyye-kletki-kostnyy-mozg-42124744.html
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
По данным Минздрава, в республике количество пациентов, страдающих заболеваниями крови и кроветворной системы, увеличивается с каждым годом
2024-01-20T12:31+0500
2024-01-20T12:43+0500
узбекистан
донор
костный мозг
кровь
гематология
стволовые клетки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/08/26934300_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0c7b4bdc4aa672552c4409cda52171d9.jpg
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга, сообщает Минздрав.Это ведущее медучреждение страны по оказанию гематологической и трансфузионной поддержки таким пациентам, ранней диагностике, профилактике и эффективному лечению соответствующих заболеваний.Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год, говорится в сообщении.Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.Здесь уже работает отделение трансплантации. На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток. После процедуры у 70% пациентов наблюдалось уменьшение боли и улучшение качества жизни.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/08/26934300_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d4a8adbbe35c1e69738470316948c9de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан пересадка донор стволовые клетки костный мозг минздрав республика пациент заболевание кровь кроветворная система увеличение
узбекистан пересадка донор стволовые клетки костный мозг минздрав республика пациент заболевание кровь кроветворная система увеличение

В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга

12:31 20.01.2024 (обновлено: 12:43 20.01.2024)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови. Архивное фото
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По данным Минздрава, в республике количество пациентов, страдающих заболеваниями крови и кроветворной системы, увеличивается с каждым годом.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга, сообщает Минздрав.
Это ведущее медучреждение страны по оказанию гематологической и трансфузионной поддержки таким пациентам, ранней диагностике, профилактике и эффективному лечению соответствующих заболеваний.
Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год, говорится в сообщении.
Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.
Здесь уже работает отделение трансплантации. На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток. После процедуры у 70% пациентов наблюдалось уменьшение боли и улучшение качества жизни.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0