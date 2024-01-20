https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-transplantatsiya-donor-stvolovyye-kletki-kostnyy-mozg-42124744.html

В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга

В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга

По данным Минздрава, в республике количество пациентов, страдающих заболеваниями крови и кроветворной системы, увеличивается с каждым годом

2024-01-20T12:31+0500

2024-01-20T12:31+0500

2024-01-20T12:43+0500

узбекистан

донор

костный мозг

кровь

гематология

стволовые клетки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/08/26934300_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_0c7b4bdc4aa672552c4409cda52171d9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга, сообщает Минздрав.Это ведущее медучреждение страны по оказанию гематологической и трансфузионной поддержки таким пациентам, ранней диагностике, профилактике и эффективному лечению соответствующих заболеваний.Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год, говорится в сообщении.Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.Здесь уже работает отделение трансплантации. На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток. После процедуры у 70% пациентов наблюдалось уменьшение боли и улучшение качества жизни.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан пересадка донор стволовые клетки костный мозг минздрав республика пациент заболевание кровь кроветворная система увеличение