https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-transplantatsiya-donor-stvolovyye-kletki-kostnyy-mozg-42124744.html
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
По данным Минздрава, в республике количество пациентов, страдающих заболеваниями крови и кроветворной системы, увеличивается с каждым годом
2024-01-20T12:31+0500
2024-01-20T12:31+0500
2024-01-20T12:43+0500
узбекистан
донор
костный мозг
кровь
гематология
стволовые клетки
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга, сообщает Минздрав.Это ведущее медучреждение страны по оказанию гематологической и трансфузионной поддержки таким пациентам, ранней диагностике, профилактике и эффективному лечению соответствующих заболеваний.Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год, говорится в сообщении.Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.Здесь уже работает отделение трансплантации. На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток. После процедуры у 70% пациентов наблюдалось уменьшение боли и улучшение качества жизни.
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узбекистан пересадка донор стволовые клетки костный мозг минздрав республика пациент заболевание кровь кроветворная система увеличение
узбекистан пересадка донор стволовые клетки костный мозг минздрав республика пациент заболевание кровь кроветворная система увеличение
В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга
12:31 20.01.2024 (обновлено: 12:43 20.01.2024)
По данным Минздрава, в республике количество пациентов, страдающих заболеваниями крови и кроветворной системы, увеличивается с каждым годом.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга, сообщает Минздрав
.
Это ведущее медучреждение страны по оказанию гематологической и трансфузионной поддержки таким пациентам, ранней диагностике, профилактике и эффективному лечению соответствующих заболеваний.
Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год, говорится в сообщении.
Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.
Здесь уже работает отделение трансплантации. На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток. После процедуры у 70% пациентов наблюдалось уменьшение боли и улучшение качества жизни.