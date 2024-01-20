https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-uganda-diplomaticheskiye-otnosheniya-42125238.html
Узбекистан и Уганда установили дипломатические отношения
Узбекистан и Уганда установили дипломатические отношения
Уганда стала 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения
2024-01-20T13:15+0500
2024-01-20T13:15+0500
2024-01-20T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Угандой подписали в городе Кампала, сообщает МИД РУз.От имени правительств двух стран документ подписали первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.В ходе беседы стороны выразили обоюдную готовность в налаживании тесного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.Глава МИД Уганды подчеркнул, что в официальной Кампале высоко ценят внешнеполитический курс Узбекистана, главным направлением которого является развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных отношений с государствами Центральной Азии, а также инициативы, продвигаемые президентом страны на международном уровне.
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узбекистан установление дипломатические отношения уганда 145 страна
узбекистан установление дипломатические отношения уганда 145 страна
Узбекистан и Уганда установили дипломатические отношения
Уганда стала 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Угандой подписали в городе Кампала, сообщает МИД
РУз.
От имени правительств двух стран документ подписали первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.
В ходе беседы стороны выразили обоюдную готовность в налаживании тесного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Глава МИД Уганды подчеркнул, что в официальной Кампале высоко ценят внешнеполитический курс Узбекистана, главным направлением которого является развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных отношений с государствами Центральной Азии, а также инициативы, продвигаемые президентом страны на международном уровне.