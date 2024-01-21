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Летевший через Ташкент бизнес-джет разбился в горах Афганистана

Летевший через Ташкент бизнес-джет разбился в горах Афганистана

По предварительным данным, на борту было 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира.

2024-01-21T13:29+0500

2024-01-21T13:29+0500

2024-01-21T13:29+0500

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров на территории Афганистана близ границы с Таджикистаном, сообщает пресс-служба на Росавиации.По предварительным данным, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.Борт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).Представители Росавиации находятся на связи с авиационными ведомствами Афганистана и Таджикистана, уточнили в пресс-службе.По данным агентства Khaama Press, самолет отклонился от первоначального курса. Как сообщают СМИ, борт мог запрашивать разрешение на экстренную посадку, но упасть в высоких горах в районе Топхана Зебакского района провинции Бадахшан.На место крушения уже направлена группа для расследования происшествия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан.

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