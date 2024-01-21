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Обычный овощ поможет защититься от рака – врач
Обычный овощ поможет защититься от рака – врач
Все виды этого привычного всем овоща богаты микроэлементами и снижают риск целого ряда заболеваний.
2024-01-21T21:53+0500
2024-01-21T21:53+0500
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Для здоровья человека полезны все виды капусты, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Капуста богата витаминами, минералами и антиоксидантами.Врач подчеркнула, что употребление любых видов капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи.Но если вы едите капусту в сыром виде, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, предупредила врач.
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здоровье капуста профилактика заболеваний рака врач диетолог александра разаренова
здоровье капуста профилактика заболеваний рака врач диетолог александра разаренова

Обычный овощ поможет защититься от рака – врач

21:53 21.01.2024
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие агропромышленной выставки-форума "Всероссийский день поля – 2017"
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Все виды этого привычного всем овоща богаты микроэлементами и снижают риск целого ряда заболеваний.
Для здоровья человека полезны все виды капусты, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Капуста богата витаминами, минералами и антиоксидантами.
"Белокочанная капуста может служить источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, помимо этого, богаты калием и фолиевой кислотой, а еще содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А. Невозможно однозначно определить, какая капуста наиболее полезна", – добавила Александра Разаренова.
Врач подчеркнула, что употребление любых видов капусты снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи.
"Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых (при нарезании или пережевывании капусты, – ред.) образуется биологически активное вещество – сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации", – уточнила Александра Разаренова.
Но если вы едите капусту в сыром виде, нужно учитывать индивидуальные особенности организма, предупредила врач.
"Реакция на употребление сырой капусты может быть разной. У некоторых людей этот продукт может вызывать вздутие и газообразование из-за содержащихся в нем сложных углеводов, так называемых фруктанов, которые не усваиваются полностью. Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты", – посоветовала Александра Разаренова.
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