Обычный овощ поможет защититься от рака – врач

"Белокочанная капуста может служить источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, помимо этого, богаты калием и фолиевой кислотой, а еще содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А. Невозможно однозначно определить, какая капуста наиболее полезна", – добавила Александра Разаренова.