https://uz.sputniknews.ru/20240121/pervyy-zamglavy-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-ministrami-ryada-stran-42131350.html

Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран

Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран

На встрече в Уганде стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с Анголой, Катаром, ОАЭ и Индией.

2024-01-21T16:03+0500

2024-01-21T16:03+0500

2024-01-21T16:03+0500

узбекистан

политика

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел в Уганде ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба МИД республики.Встречи прошли на полях 19-го Саммита Движения Неприсоединения в Кампале.Аълоев встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой.По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с каждой из стран, в частности, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализацию совместных проектов.

узбекистан

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