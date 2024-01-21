https://uz.sputniknews.ru/20240121/pervyy-zamglavy-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-ministrami-ryada-stran-42131350.html
Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран
Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран
На встрече в Уганде стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с Анголой, Катаром, ОАЭ и Индией.
2024-01-21T16:03+0500
2024-01-21T16:03+0500
2024-01-21T16:03+0500
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политика
мид
индия
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел в Уганде ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба МИД республики.Встречи прошли на полях 19-го Саммита Движения Неприсоединения в Кампале.Аълоев встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой.По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с каждой из стран, в частности, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализацию совместных проектов.
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узбекистан мид аълоев уганда движение неприсоединения министр иностранных дел катар индия оаэ ангола
узбекистан мид аълоев уганда движение неприсоединения министр иностранных дел катар индия оаэ ангола
Первый замглавы МИД Узбекистана встретился с министрами ряда стран
На встрече в Уганде стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с Анголой, Катаром, ОАЭ и Индией.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев провел в Уганде ряд двусторонних встреч, сообщает
пресс-служба МИД республики.
Встречи прошли на полях 19-го Саммита Движения Неприсоединения в Кампале.
Аълоев встретился с министром иностранных дел Анголы Тете Антонио, государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль-Мурайхи, государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой аль-Мараром и заместителем министра иностранных дел Индии Санджаем Вермой.
По данным ведомства, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с каждой из стран, в частности, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализацию совместных проектов.