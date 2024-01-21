Платные парковки и места для электромобилей: как изменятся ПДД?
10:53 21.01.2024 (обновлено: 11:53 21.01.2024)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О дорожном движении".
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане законодательно закрепили требования к платным парковочным местам. Это предусмотрено Законом "О дорожном движении", подписанным президентом.
Согласно закону, владельцы платных парковок самостоятельно определяют размер платы за пользование этими местами по ставкам не выше предельных размеров. Эти границы определяют совет министров Республики Каракалпакстан, областные и городские хокимияты по согласованию с Министерством экономики.
При этом оплату можно производить в наличной или безналичной форме с использованием платежных систем, в том числе автоматизированных платежных систем.
Владельцы платных парковочных мест имеют право определять перечень пользователей и транспортных средств, которым будет предоставлено бесплатное или льготное пользование этими местами.
Они также обязаны:
внедрить автоматизированную систему оплаты за использование платных парковочных мест;
обеспечить, чтобы на территории платной парковки были установлены дорожные знаки, системы видеонаблюдения или другие технические средства безопасности;
обеспечить наличие возле въезда или выезда с парковки мест для лиц с ограниченными возможностями.
Также отдельно законом были определены права и обязанности собственников дорог, права и обязанности водителей.
Любое предприятие, учреждение, организация или физическое лицо, владеющее дорогой, является собственником дороги. Собственник дороги имеет право участвовать в согласовании и утверждении проектов строительства, ремонта и реконструкции дороги, а также в организации ремонтных работ.
Владельцы транспорта обязаны:
обеспечить использование технически исправного транспорта;
давать допуск к управлению транспортом лицам, имеющим соответствующую квалификацию и медицинское обследование;
осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц при использовании транспорта;
не допускать к управлению транспортным средством лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или психоактивных веществ, а также в состоянии крайней усталости.
На время ремонта участков дороги можно закрывать для движения не более 50% проезжей части. Если же необходимо перекрыть более половины проезжей части, нужно предусмотреть объезд этих участков.
Экологическая безопасность
Согласно документу, решение о строительстве парковочных мест на границах территорий, прилегающих к многоквартирным домам, принимают хокимияты. Размещение парковочных мест осуществляется с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и спокойствие населения.
Оформлением парковочных мест занимаются собственники дороги. На парковках должны быть выделены отдельные места для людей с ограниченными возможностями.
Отдельные места для электромобилей
По новому закону, на парковках должны быть отдельные места для электромобилей. В таких местах можно создавать возможность подзарядки. Запрещается устанавливать ограждения и другие конструкции, препятствующие использованию парковочных мест.
Права водителей, работающих по трудовому договору
Согласно закону водители, работающие по трудовому договору, имеют право:
получать от работодателя достоверную информацию о направлении движения, о перевозимом грузе, об угрозе своей жизни и здоровью, о мерах по защите себя от воздействия вредных и (или) опасных факторов;
получать от работодателя средства индивидуальной защиты, специальную одежду;
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий безопасности дорожного движения;
отказаться от перевозки в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью;
проходить повышение квалификации и профессиональную переподготовку в области безопасности дорожного движения;
получить возмещение вреда, причиненного здоровью при исполнении трудовых обязанностей;
обжаловать незаконные решения и действия (бездействие) работодателя в сфере дорожного движения.
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.