https://uz.sputniknews.ru/20240121/platnye-parkovki-i-mesta-dlya-elektromobiley-kak-izmenyatsya-pdd-42128566.html

Платные парковки и места для электромобилей: как изменятся ПДД?

Платные парковки и места для электромобилей: как изменятся ПДД?

Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О дорожном движении".

2024-01-21T10:53+0500

2024-01-21T10:53+0500

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узбекистан

общество

правила дорожного движения

парковка

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане законодательно закрепили требования к платным парковочным местам. Это предусмотрено Законом "О дорожном движении", подписанным президентом.Согласно закону, владельцы платных парковок самостоятельно определяют размер платы за пользование этими местами по ставкам не выше предельных размеров. Эти границы определяют совет министров Республики Каракалпакстан, областные и городские хокимияты по согласованию с Министерством экономики.При этом оплату можно производить в наличной или безналичной форме с использованием платежных систем, в том числе автоматизированных платежных систем.Владельцы платных парковочных мест имеют право определять перечень пользователей и транспортных средств, которым будет предоставлено бесплатное или льготное пользование этими местами.Они также обязаны:Также отдельно законом были определены права и обязанности собственников дорог, права и обязанности водителей.Любое предприятие, учреждение, организация или физическое лицо, владеющее дорогой, является собственником дороги. Собственник дороги имеет право участвовать в согласовании и утверждении проектов строительства, ремонта и реконструкции дороги, а также в организации ремонтных работ.Владельцы транспорта обязаны:На время ремонта участков дороги можно закрывать для движения не более 50% проезжей части. Если же необходимо перекрыть более половины проезжей части, нужно предусмотреть объезд этих участков.Экологическая безопасностьСогласно документу, решение о строительстве парковочных мест на границах территорий, прилегающих к многоквартирным домам, принимают хокимияты. Размещение парковочных мест осуществляется с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и спокойствие населения.Оформлением парковочных мест занимаются собственники дороги. На парковках должны быть выделены отдельные места для людей с ограниченными возможностями.Отдельные места для электромобилейПо новому закону, на парковках должны быть отдельные места для электромобилей. В таких местах можно создавать возможность подзарядки. Запрещается устанавливать ограждения и другие конструкции, препятствующие использованию парковочных мест.Права водителей, работающих по трудовому договоруСогласно закону водители, работающие по трудовому договору, имеют право:Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

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