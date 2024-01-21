https://uz.sputniknews.ru/20240121/razbivshiysya-v-afganistane-samolet-vypolnyal-meditsinskiy-evakuatsionnyy-reys-42130804.html

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.

2024-01-21T15:19+0500

2024-01-21T15:19+0500

2024-01-21T15:19+0500

в мире

происшествия

самолет

афганистан

россия

авиакатастрофа

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя. Помимо них на борту были также медицинская бригада и экипаж. По данным оперативных служб, причиной крушения мог стать технический отказ двух двигателей.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту катастрофы.Напомним, накануне вечером бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров на территории Афганистана близ границы с Таджикистаном. По предварительным данным, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.Борт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).По данным СМИ, самолет упал в высоких горах в районе Топхана Зебакского района провинции Бадахшан.На место крушения уже направлена группа для расследования происшествия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан.

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