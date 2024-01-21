https://uz.sputniknews.ru/20240121/razbivshiysya-v-afganistane-samolet-vypolnyal-meditsinskiy-evakuatsionnyy-reys-42130804.html
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.
2024-01-21T15:19+0500
2024-01-21T15:19+0500
2024-01-21T15:19+0500
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самолет
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авиакатастрофа
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя. Помимо них на борту были также медицинская бригада и экипаж. По данным оперативных служб, причиной крушения мог стать технический отказ двух двигателей.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту катастрофы.Напомним, накануне вечером бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров на территории Афганистана близ границы с Таджикистаном. По предварительным данным, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.Борт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).По данным СМИ, самолет упал в высоких горах в районе Топхана Зебакского района провинции Бадахшан.На место крушения уже направлена группа для расследования происшествия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан.
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самолет происшествия falcon афганистан крушение
самолет происшествия falcon афганистан крушение
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейс
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik.
Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками, сообщает РИА Новости
со ссылкой на источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя.
"Это был частный медицинско-эвакуационный рейс, следовавший в Москву с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса", - сообщил агентству источник.
Помимо них на борту были также медицинская бригада и экипаж. По данным оперативных служб, причиной крушения мог стать технический отказ двух двигателей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту катастрофы.
"Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек)", - говорится в сообщении СК.
Напомним, накануне вечером бизнес-джет Falcon 10 пропал с радаров на территории Афганистана близ границы с Таджикистаном. По предварительным данным, на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.
Борт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).
По данным СМИ, самолет упал в высоких горах в районе Топхана Зебакского района провинции Бадахшан.
На место крушения уже направлена группа для расследования происшествия, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан.