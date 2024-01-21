https://uz.sputniknews.ru/20240121/ssha-prevratilis-v-svalku-dlya-ostalnogo-mira---tramp-42129111.html

США превратились в свалку для остального мира - Трамп

США превратились в свалку для остального мира - Трамп

Бывший президент США добавил, что ему еще далеко до когнитивных проблем Байдена.

2024-01-21T11:56+0500

2024-01-21T11:56+0500

2024-01-21T12:46+0500

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил он. Трамп также отметил, что все стареют по-разному и ему еще далеко до проблем Байдена.Экс-президент заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, а когнитивный тест у доктора он прошел успешно. "Байден не может такое сказать. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал Трамп.Во вторник в штате пройдут мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых республиканцы будут определять, кого следует выдвинуть на президентских выборах. Трамп заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся в минувший понедельник партийных конференциях и призвал сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же, чтобы послать сигнал на предстоящие ноябрьские выборы о грядущем возвращении своей администрации. "Приходите и проголосуйте, нам нужна большая победа против этих людей. Вам нужно встать с кроватей. Мы должны послать ясный сигнал о своем единстве", - сказал Трамп. В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Победа обеспечила Трампу 20 делегатов на национальный партийный съезд в июле, который определит номинанта на выборы. Для выдвижения от республиканцев претенденту необходима поддержка более 1,2 тысячи из порядка 2,5 тысячи делегатов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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