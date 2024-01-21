https://uz.sputniknews.ru/20240121/ssha-prevratilis-v-svalku-dlya-ostalnogo-mira---tramp-42129111.html
США превратились в свалку для остального мира - Трамп
США превратились в свалку для остального мира - Трамп
Бывший президент США добавил, что ему еще далеко до когнитивных проблем Байдена.
2024-01-21T11:56+0500
2024-01-21T11:56+0500
2024-01-21T12:46+0500
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN. "Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил он. Трамп также отметил, что все стареют по-разному и ему еще далеко до проблем Байдена.Экс-президент заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, а когнитивный тест у доктора он прошел успешно. "Байден не может такое сказать. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал Трамп.Во вторник в штате пройдут мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых республиканцы будут определять, кого следует выдвинуть на президентских выборах. Трамп заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся в минувший понедельник партийных конференциях и призвал сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же, чтобы послать сигнал на предстоящие ноябрьские выборы о грядущем возвращении своей администрации. "Приходите и проголосуйте, нам нужна большая победа против этих людей. Вам нужно встать с кроватей. Мы должны послать ясный сигнал о своем единстве", - сказал Трамп. В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Победа обеспечила Трампу 20 делегатов на национальный партийный съезд в июле, который определит номинанта на выборы. Для выдвижения от республиканцев претенденту необходима поддержка более 1,2 тысячи из порядка 2,5 тысячи делегатов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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сша джо байден дональд трамп выборы
сша джо байден дональд трамп выборы
США превратились в свалку для остального мира - Трамп
11:56 21.01.2024 (обновлено: 12:46 21.01.2024)
Бывший президент США добавил, что ему еще далеко до когнитивных проблем Байдена.
ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Соединенные Штаты Америки превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, трансляцию которого вела медиакомпания RSBN.
"Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира", - заявил он.
Трамп также отметил, что все стареют по-разному и ему еще далеко до проблем Байдена.
"Я вам сообщу, когда поплохею. Думаю, я смогу. Я не против быть 80-летним, но мне 77, это большая разница", - заявил Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал медиакомпании RSBN.
Экс-президент заявил, что чувствует себя лучше, чем 25 лет назад, а когнитивный тест у доктора он прошел успешно. "Байден не может такое сказать. Вы знаете, что с ним что-то происходит", - сказал Трамп.
Во вторник в штате пройдут мероприятия в рамках первичных фракционных выборов, на которых республиканцы будут определять, кого следует выдвинуть на президентских выборах.
Трамп заявил о рекордной поддержке в штате Айове на состоявшихся в минувший понедельник партийных конференциях и призвал сторонников в Нью-Гемпшире обеспечить такую же, чтобы послать сигнал на предстоящие ноябрьские выборы о грядущем возвращении своей администрации. "Приходите и проголосуйте, нам нужна большая победа против этих людей. Вам нужно встать с кроватей. Мы должны послать ясный сигнал о своем единстве", - сказал Трамп.
В минувший понедельник Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - Десантис с 21,2% голосов, у Хейли 19,1% голосов. Победа обеспечила Трампу 20 делегатов на национальный партийный съезд в июле, который определит номинанта на выборы. Для выдвижения от республиканцев претенденту необходима поддержка более 1,2 тысячи из порядка 2,5 тысячи делегатов.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.