https://uz.sputniknews.ru/20240121/tadjikistan-predlojil-uzbekistanu-sozdat-sovmestnyy-agroklaster-42132339.html
Таджикистан предложил Узбекистану создать совместный агрокластер
Таджикистан предложил Узбекистану создать совместный агрокластер
Планируется, что он будет располагаться в Ходжентском районе и специализироваться на производстве риса и хлопка.
2024-01-21T17:48+0500
2024-01-21T17:48+0500
2024-01-21T17:48+0500
узбекистан
таджикистан
общество
сельское хозяйство
агрокластер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/10/23373673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b30d922b2d8331f121a73f64b5558042.jpg
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерства сельского хозяйства Узбекистана и Таджикистана договорились увеличить товарооборот продуктов питания до $1 млрд. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы министерства Дилшод Назиров.Министры сельского хозяйства двух стран встретились на 16-м Международном продовольственном и сельскохозяйственном форуме в Берлине.Глава сельскохозяйственного ведомства Таджикистана Курбан Хакимзода заинтересовался опытом Узбекистана по цифровизации сельского хозяйства и созданию агрологистических кластеров. На встрече стороны также рассмотрели возможность привлечения частного сектора к повышению экспортного потенциала между двумя странами.Кроме того, на полях форума узбекский министр обсудил с заместителем министра сельского хозяйства Венгрии проделанную работу по выращиванию семенного картофеля в Узбекистане и провел переговоры с венгерской компанией "Marthon Genetics" по налаживанию сотрудничества по созданию высокоурожайных сортов тыквы в почвенно-климатических условиях Узбекистана.
узбекистан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/10/23373673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30426b20a3ce9f00099a0baa02ec5531.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан таджикистан кластер хлопок рис
узбекистан таджикистан кластер хлопок рис
Таджикистан предложил Узбекистану создать совместный агрокластер
Планируется, что он будет располагаться в Ходжентском районе и специализироваться на производстве риса и хлопка.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik
. Министерства сельского хозяйства Узбекистана и Таджикистана договорились увеличить товарооборот продуктов питания до $1 млрд. Об этом Sputnik Узбекистан
сообщил руководитель пресс-службы министерства Дилшод Назиров.
Министры сельского хозяйства двух стран встретились на 16-м Международном продовольственном и сельскохозяйственном форуме в Берлине.
Глава сельскохозяйственного ведомства Таджикистана Курбан Хакимзода заинтересовался опытом Узбекистана по цифровизации сельского хозяйства и созданию агрологистических кластеров. На встрече стороны также рассмотрели возможность привлечения частного сектора к повышению экспортного потенциала между двумя странами.
"Таджикистан выступил с предложениями о поставке в Таджикистан семенного риса узбекской селекции (сорта "Искандар" и "Лазурный") и семян овощных культур (лук и морковь), а также о создании агрокластера, специализирующегося на производстве хлопка и риса в Ходжентском районе", - рассказал Назиров.
Кроме того, на полях форума узбекский министр обсудил с заместителем министра сельского хозяйства Венгрии проделанную работу по выращиванию семенного картофеля в Узбекистане и провел переговоры с венгерской компанией "Marthon Genetics" по налаживанию сотрудничества по созданию высокоурожайных сортов тыквы в почвенно-климатических условиях Узбекистана.