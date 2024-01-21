https://uz.sputniknews.ru/20240121/tadjikistan-predlojil-uzbekistanu-sozdat-sovmestnyy-agroklaster-42132339.html

Таджикистан предложил Узбекистану создать совместный агрокластер

Таджикистан предложил Узбекистану создать совместный агрокластер

Планируется, что он будет располагаться в Ходжентском районе и специализироваться на производстве риса и хлопка.

2024-01-21T17:48+0500

2024-01-21T17:48+0500

2024-01-21T17:48+0500

узбекистан

таджикистан

общество

сельское хозяйство

агрокластер

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерства сельского хозяйства Узбекистана и Таджикистана договорились увеличить товарооборот продуктов питания до $1 млрд. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы министерства Дилшод Назиров.Министры сельского хозяйства двух стран встретились на 16-м Международном продовольственном и сельскохозяйственном форуме в Берлине.Глава сельскохозяйственного ведомства Таджикистана Курбан Хакимзода заинтересовался опытом Узбекистана по цифровизации сельского хозяйства и созданию агрологистических кластеров. На встрече стороны также рассмотрели возможность привлечения частного сектора к повышению экспортного потенциала между двумя странами.Кроме того, на полях форума узбекский министр обсудил с заместителем министра сельского хозяйства Венгрии проделанную работу по выращиванию семенного картофеля в Узбекистане и провел переговоры с венгерской компанией "Marthon Genetics" по налаживанию сотрудничества по созданию высокоурожайных сортов тыквы в почвенно-климатических условиях Узбекистана.

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