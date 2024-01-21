https://uz.sputniknews.ru/20240121/v-rezultate-obstrela-donetska-pogiblo-25-chelovek-42132502.html

В результате обстрела Донецка погибло 25 человек

В результате обстрела Донецка погибло 25 человек

Удар ВСУ по городу станет одной из тем заседания Совбеза ООН во главе с Лавровым.

2024-01-21T18:37+0500

2024-01-21T18:37+0500

2024-01-21T18:37+0500

россия

днр

всу

погибшие

денис пушилин

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ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В результате удара украинских боевиков по Донецку погибло 25 человек, пострадавших - до 20, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Глава ДНР отметил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Между тем, удар украинских войск по городу станет одной центральных из тем заседания Совета безопасности ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.

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