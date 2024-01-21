https://uz.sputniknews.ru/20240121/v-rezultate-obstrela-donetska-pogiblo-25-chelovek-42132502.html
В результате обстрела Донецка погибло 25 человек
В результате обстрела Донецка погибло 25 человек
Удар ВСУ по городу станет одной из тем заседания Совбеза ООН во главе с Лавровым.
2024-01-21T18:37+0500
2024-01-21T18:37+0500
2024-01-21T18:37+0500
россия
днр
всу
погибшие
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34861929_0:304:3059:2025_1920x0_80_0_0_959b687adbfd99f4f2c5cf4299cdd6bf.jpg
ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В результате удара украинских боевиков по Донецку погибло 25 человек, пострадавших - до 20, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Глава ДНР отметил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Между тем, удар украинских войск по городу станет одной центральных из тем заседания Совета безопасности ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34861929_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_d7e20a5a5dbc1e6b62a9f71db9003417.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
днр донецк удар всу вооруженные силы украины артобстрел удар совет безопасности оон лавров
днр донецк удар всу вооруженные силы украины артобстрел удар совет безопасности оон лавров
В результате обстрела Донецка погибло 25 человек
Удар ВСУ по городу станет одной из тем заседания Совбеза ООН во главе с Лавровым.
ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik.
В результате удара украинских боевиков по Донецку погибло 25 человек, пострадавших - до 20, сообщил в своем Telegram-канале
глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР отметил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров.
Между тем, удар украинских войск по городу станет одной центральных из тем заседания Совета безопасности ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Сергея Викторовича Лаврова", - указал Полянский.
Заседание созвано в связи с поставками западных стран оружия Киеву.