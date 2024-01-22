Каких результатов достигли страны ЕАЭС за четыре года
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
© Sputnik / Павел Бедняков/
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В Евразийской экономической комиссии озвучили ключевые цифры развития Союза в 2020— 2023 годах.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. С 2020-го по 2023-й год объем ВВП ЕАЭС увеличился на 4,1%, достигнув $2,2 трлн, сообщил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
"В 2020-2023 годах объем ВВП ЕАЭС увеличился на 4,1%, достигнув 2,2 трлн долларов. Промышленное производство выросло на 8,3%, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 5,7%. Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 11,8%. Объем взаимной торговли государств ЕАЭС за тот же период вырос в 1,5 раза", — перечислил он.
По словам главы ЕЭК, одно из ключевых событий последнего четырехлетия в ЕАЭС – подготовка Комиссией и затем утверждение главами государств Союза Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года с последующей их реализацией.
"Стратегия-2025 расширила горизонты Договора о ЕАЭС и ознаменовала собой переход от этапа становления к этапу проектной интеграции", — указал Мясникович.
Также в числе важных шагов:
выработка подходов по наращиванию инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования производственных мощностей, трудовых ресурсов и научно-технического потенциала для ускорения экономического роста в ЕАЭС;
разработка нового механизма финансирования кооперационных проектов, который позволит уже в 2024 году приступить к их отбору и реализации;
вступление в силу Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, его практическая реализация должна стартовать в начале 2024 года;
подписание Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок.
Тем самым фактически завершены работы по вопросам, которые не решались много лет, объяснил Мясникович.
Также он добавил, что 25 декабря 2023 года главы государств Евразийского экономического союза подписали Декларацию развития ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
"Декларация определяет задачи Союза на среднесрочную перспективу до 2030 года на пути его превращения к 2045 году в самодостаточный, гармонично развитый и привлекательный для всех стран мира макрорегион, обладающий экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством и поддерживающий высокий уровень благосостояния населения государств-членов", — говорится в сообщении.
Взаимодействие ЕАЭС с другими объединениями
В 2020 году статус наблюдателя при ЕАЭС получили Узбекистан и Куба. Завершена работа с Ираном по переходу от временного к полноформатному торговому соглашению. Совместно с ШОС, АСЕАН и СВМДА формируется пространство бесшовной связанности в Большой Евразии, совместно с КНР осуществляется сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Один пояс, один путь".
Также выстраивается конструктивный диалог с БРИКС и Африканским союзом. Эта работа — вклад в практическую реализацию идеи Большого Евразийского партнерства.
Главная ценность, которую нужно сохранить и приумножить
По словам Председателя Коллегии ЕЭК, Евразийский экономический союз стал неотъемлемой частью жизни, весомым объединяющим началом не только в сугубо экономическом смысле.
"У нас, несмотря на все наши различия, значительно больше общего, объединяющего, – подчеркнул Михаил Мясникович. – И с общечеловеческой точки зрения, и с точки зрения экономик пятерки наших стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Полагаю, что это наша главная ценность, которую нужно сохранить и приумножить".
В отчете представлены результаты работы всех блоков Комиссии: Председателя Коллегии ЕЭК; интеграции и макроэкономики; экономики и финансовой политики; промышленности и агропромышленного комплекса; торговли; таможенного сотрудничества; конкуренции и антимонопольного регулирования; технического регулирования; энергетики и инфраструктуры; внутренних рынков, информатизации, информационно-коммуникационных технологий.
Документ включает в себя как историческую часть, так и перспективы евразийского развития, представленные в материалах по всем направлениям деятельности Комиссии.