https://uz.sputniknews.ru/20240122/eaeu-rezultaty-2020-2023-gody-42149235.html

Каких результатов достигли страны ЕАЭС за четыре года

Каких результатов достигли страны ЕАЭС за четыре года

В Евразийской экономической комиссии озвучили ключевые цифры развития Союза в 2020— 2023 годах

2024-01-22T17:12+0500

2024-01-22T17:12+0500

2024-01-22T17:12+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. С 2020-го по 2023-й год объем ВВП ЕАЭС увеличился на 4,1%, достигнув $2,2 трлн, сообщил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.По словам главы ЕЭК, одно из ключевых событий последнего четырехлетия в ЕАЭС – подготовка Комиссией и затем утверждение главами государств Союза Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года с последующей их реализацией."Стратегия-2025 расширила горизонты Договора о ЕАЭС и ознаменовала собой переход от этапа становления к этапу проектной интеграции", — указал Мясникович.Также в числе важных шагов:Тем самым фактически завершены работы по вопросам, которые не решались много лет, объяснил Мясникович.Также он добавил, что 25 декабря 2023 года главы государств Евразийского экономического союза подписали Декларацию развития ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".Взаимодействие ЕАЭС с другими объединениямиВ 2020 году статус наблюдателя при ЕАЭС получили Узбекистан и Куба. Завершена работа с Ираном по переходу от временного к полноформатному торговому соглашению. Совместно с ШОС, АСЕАН и СВМДА формируется пространство бесшовной связанности в Большой Евразии, совместно с КНР осуществляется сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Один пояс, один путь".Также выстраивается конструктивный диалог с БРИКС и Африканским союзом. Эта работа — вклад в практическую реализацию идеи Большого Евразийского партнерства.Главная ценность, которую нужно сохранить и приумножитьПо словам Председателя Коллегии ЕЭК, Евразийский экономический союз стал неотъемлемой частью жизни, весомым объединяющим началом не только в сугубо экономическом смысле.В отчете представлены результаты работы всех блоков Комиссии: Председателя Коллегии ЕЭК; интеграции и макроэкономики; экономики и финансовой политики; промышленности и агропромышленного комплекса; торговли; таможенного сотрудничества; конкуренции и антимонопольного регулирования; технического регулирования; энергетики и инфраструктуры; внутренних рынков, информатизации, информационно-коммуникационных технологий.Документ включает в себя как историческую часть, так и перспективы евразийского развития, представленные в материалах по всем направлениям деятельности Комиссии.

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