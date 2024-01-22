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https://uz.sputniknews.ru/20240122/esli-ukraina-prekratit-voevat-to-spaset-jizni-sotnyam-tysyach-grajdan--lavrov-42152381.html
Если Украина прекратит воевать, то спасет жизни сотням тысяч граждан – Лавров
Если Украина прекратит воевать, то спасет жизни сотням тысяч граждан – Лавров
Министр иностранных дел России выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
2024-01-22T21:18+0500
2024-01-22T21:18+0500
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Прекратив войну сегодня, Украина сохранит жизни сотен тысяч своих граждан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ выступил в понедельник на заседании Совета безопасности ООН по Украине.Главное из заявлений Лаврова:
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россия украина совет безопасности оон сергей лавров

Если Украина прекратит воевать, то спасет жизни сотням тысяч граждан – Лавров

21:18 22.01.2024
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2024
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России выступил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Прекратив войну сегодня, Украина сохранит жизни сотен тысяч своих граждан, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ выступил в понедельник на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
"Что произошло бы, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за "демократические ценности", - сказал он.
Главное из заявлений Лаврова:
У украинского народа не было и нет интересов в конфликте с РФ, есть лишь интересы англосаксов, их подручных и прогнившей киевской верхушки.
Киев сознательно наносит удары по сугубо гражданским объектам. Кровь мирных жителей – на руках тех, кто снабжает ВСУ оружием.
США позиционирует помощь Украине не как финансирование боевых действий, а как прибыльный бизнес-проект.
Власти Украины перепродают часть получаемого оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.
Вашингтон намертво блокирует любые попытки провести честное расследование взрывов на "Северных потоках".
При помощи режима Владимира Зеленского США не только ведут войну против России, но и ослабляют Европу как экономического конкурента.
"Формула мира Зеленского" и другие подобные формулы - это путь в никуда.
Россия готова к переговорам по Украине, но не о сохранении у власти нынешнего руководства Киева.
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