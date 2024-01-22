Если Украина прекратит воевать, то спасет жизни сотням тысяч граждан – Лавров

"Что произошло бы, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за "демократические ценности", - сказал он.