https://uz.sputniknews.ru/20240122/remeslenniki-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-znamenitom-festivale-v-indii-42133506.html
Ремесленники из Узбекистана примут участие в знаменитом фестивале в Индии
Ремесленники из Узбекистана примут участие в знаменитом фестивале в Индии
Они не только представят гостям культового события свою продукцию, но и проведут переговоры с потенциальными партнерами для организации поставок на индийский рынок.
2024-01-22T09:34+0500
2024-01-22T09:34+0500
2024-01-22T10:08+0500
узбекистан
ремесленники
культура
индия
фестиваль
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Делегация в составе 15 узбекских ремесленников примет участие в 37 фестивале "Surajkund Crafts Mela" в Индии, сообщает ИА "Дунё".В этом году традиционный международный фестиваль пройдет 2-18 февраля в городе Фаридабад штата Харьяна. Это культовое событие, которое описывают, как "сочетание красок, ритмов и радости", ежегодно посещают более 1,5 млн гостей из двух десятков стран. В программе фестиваля — ярмарка изделий ручной работы, презентация тематического индийского штата, блюда национальной кухни, выступления фольклорных коллективов.Представители республики регулярно участвуют в "Surajkund Crafts Mela", рассказывая о туристическом потенциале страны, ее богатом ремесленном наследии и культуре. Узбекистан неоднократно выступал государством-партнером этого мероприятия.Ремесленники республики не только представят гостям фестиваля свою продукцию, но и проведут переговоры с новыми партнерами в целях организации ее экспорта на индийский рынок.
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ремесленники узбекистан участие фестиваль индия продукция переговоры поставки
ремесленники узбекистан участие фестиваль индия продукция переговоры поставки
Ремесленники из Узбекистана примут участие в знаменитом фестивале в Индии
09:34 22.01.2024 (обновлено: 10:08 22.01.2024)
Они не только представят гостям культового события свою продукцию, но и проведут переговоры с потенциальными партнерами для организации поставок на индийский рынок.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Делегация в составе 15 узбекских ремесленников примет участие в 37 фестивале "Surajkund Crafts Mela" в Индии, сообщает
ИА "Дунё".
В этом году традиционный международный фестиваль пройдет 2-18 февраля в городе Фаридабад штата Харьяна. Это культовое событие, которое описывают, как "сочетание красок, ритмов и радости", ежегодно посещают более 1,5 млн гостей из двух десятков стран.
В программе фестиваля — ярмарка изделий ручной работы, презентация тематического индийского штата, блюда национальной кухни, выступления фольклорных коллективов.
Представители республики регулярно участвуют в "Surajkund Crafts Mela", рассказывая о туристическом потенциале страны, ее богатом ремесленном наследии и культуре. Узбекистан неоднократно выступал государством-партнером этого мероприятия.
Ремесленники республики не только представят гостям фестиваля свою продукцию, но и проведут переговоры с новыми партнерами в целях организации ее экспорта на индийский рынок.