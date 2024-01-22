https://uz.sputniknews.ru/20240122/remeslenniki-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-znamenitom-festivale-v-indii-42133506.html

Ремесленники из Узбекистана примут участие в знаменитом фестивале в Индии

Ремесленники из Узбекистана примут участие в знаменитом фестивале в Индии

Они не только представят гостям культового события свою продукцию, но и проведут переговоры с потенциальными партнерами для организации поставок на индийский рынок.

2024-01-22T09:34+0500

2024-01-22T09:34+0500

2024-01-22T10:08+0500

узбекистан

ремесленники

культура

индия

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/16/42133186_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_52c54b86fba1e07436277efee2df39a4.png

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Делегация в составе 15 узбекских ремесленников примет участие в 37 фестивале "Surajkund Crafts Mela" в Индии, сообщает ИА "Дунё".В этом году традиционный международный фестиваль пройдет 2-18 февраля в городе Фаридабад штата Харьяна. Это культовое событие, которое описывают, как "сочетание красок, ритмов и радости", ежегодно посещают более 1,5 млн гостей из двух десятков стран. В программе фестиваля — ярмарка изделий ручной работы, презентация тематического индийского штата, блюда национальной кухни, выступления фольклорных коллективов.Представители республики регулярно участвуют в "Surajkund Crafts Mela", рассказывая о туристическом потенциале страны, ее богатом ремесленном наследии и культуре. Узбекистан неоднократно выступал государством-партнером этого мероприятия.Ремесленники республики не только представят гостям фестиваля свою продукцию, но и проведут переговоры с новыми партнерами в целях организации ее экспорта на индийский рынок.

узбекистан

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ремесленники узбекистан участие фестиваль индия продукция переговоры поставки