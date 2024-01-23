https://uz.sputniknews.ru/20240123/mid-rf-prizyv-sng-raschety-natsvalyuta-42164726.html

В СНГ по примеру ЕАЭС надо увеличивать расчеты в нацвалютах — МИД России

В СНГ по примеру ЕАЭС надо увеличивать расчеты в нацвалютах — МИД России

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что в ЕАЭС за 10 месяцев 2023 года доля нацвалют во взаимных расчетах уже превысила 90%

2024-01-23T15:15+0500

2024-01-23T15:15+0500

2024-01-23T15:49+0500

мид рф

снг

еаэс

запад

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/376/17/3761799_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_bb92facf8830fbf641f85e4da9cfe765.jpg

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В СНГ по примеру ЕАЭС нужно увеличивать долю расчетов в нацвалютах в торговле на фоне западных санкций, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин. Об этом сообщает РИА Новости.На заседании постпредов СНГ в Минске он представил приоритеты председательства РФ в Содружестве в 2024 году, отметив, что торгово-экономическое взаимодействие в СНГ является одним из ключевых направлений. При этом, его развитие сопряжено с целым рядом ограничений и препятствий из-за беспрецедентного санкционного давления."Западные санкции серьезным образом пытаются подорвать эту сферу (экспортно-импортных расчетов – ред.), это повлекло перенастройку нашей платежной инфраструктуры, введение новых механизмов расчетов. Приоритетными мерами по преодолению ограничений стал переход на расчеты в российских рублях и нацвалютах дружественных стран", — сказал Панкин.Он также сообщил, что принимаемые меры дают результаты, например, в ЕАЭС за 10 месяцев прошлого года доля нацвалют во взаиморасчетах уже превысила 90%. "Считаем, что важно стремиться к таким же показателям и в нашем Содружестве", — отметил замглавы МИД РФ.По словам дипломата, в последние годы Запад оказывает не только санкционное давление на Россию и Беларусь, но и давление иного характера в отношении и других партнеров, в том числе военное, политическое, чтобы не дать странам СНГ "идти поступательно в русле объединительной повестки дня Содружества"."Ставка на такие меры не оправдалась. Нам предрекали и двукратное падение экономики, но, однозначно, этого не произошло. У нас уверенное, поступательное развитие, несмотря на все вызовы", — сказал Панкин.Он напомнил, что, несмотря на геополитические вызовы, торгово-экономическое сотрудничество в рамках СНГ развивается, товарооборот растет.Также он призвал делать упор на собственные экономические возможности. В числе направлений, на которых нужно сфокусироваться в дальнейшем, Панкин также отметил развитие контактов в СНГ, взаимные инвестиции и развитие инновационного потенциала, укрепление технологического суверенитета и дедолларизацию, развитие зоны свободной торговли, совершенствование расчетно-платежной инфраструктуры для обслуживания ВЭД. В заключение он добавил, что Россия в период своего председательства будет содействовать полноценному вступлению в силу соглашения о свободной торговле услугами.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид рф снг еаэс увеличение расчетов нацвалюты