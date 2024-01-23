https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-futbol-sbornaya-fakty-42167841.html

Интересные факты о сборной Узбекистана по футболу — инфографика

Интересные факты о сборной Узбекистана по футболу — инфографика

История сборной Узбекистана по футболу началась спустя год после обретения республикой независимости

2024-01-23T17:26+0500

2024-01-23T17:26+0500

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инфографика

узбекистан

сборная узбекистана

футбол

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В 1992 году состоялся первый официальный матч команды с соперниками из Таджикистана.В 1994 году Федерацию футбола Узбекистана официально приняли в АФК и ФИФА. В том же году сборная республики одержала победу в международном турнире Кубок Независимости Узбекистана, а в конце года, обыграв в финале сборную Китая со счетом 4:2, стала победительницей футбольного турнира Азиатских Игр 1994 в японской Хиросиме. Самая крупная победа команды была зафиксирована против Монголии в 1998 году, а самое крупное поражение – от лидера Азии, Японии, в 2000-м.Годы наименьшей активности сборной РУз — 1993-й (ни одного матча) и 2020-й (ни одной игры с марта по август в связи с пандемией коронавируса).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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