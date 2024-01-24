https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-si-szinpin-vstrecha-peregovory-42194956.html

Мирзиёев и Си Цзиньпин проводят переговоры на высшем уровне

Мирзиёев и Си Цзиньпин проводят переговоры на высшем уровне

Глава Узбекистана по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с государственным визитом.

2024-01-24T17:42+0500

2024-01-24T17:42+0500

2024-01-24T17:50+0500

политика

узбекистан

китай

шавкат мирзиёев

государственный визит

си цзиньпин

переговоры

встреча

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят переговоры на высшем уровне, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.В Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония встречи Шавката Мирзиёева. В честь президента Узбекистана выстроили почетный караул. Главу республики встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.Лидеры Узбекистана и Китая поприветствовали членов официальных делегаций двух стран. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Китая.Начальник почетного караула отдал рапорт Шавкату Мирзиёеву. Главы Узбекистана и Китая обошли строй почетного караула.Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.

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