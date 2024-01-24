Мирзиёев и Си Цзиньпин проводят переговоры на высшем уровне
17:42 24.01.2024 (обновлено: 17:50 24.01.2024)
© Пресс-служба президента Узбекистана Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
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Глава Узбекистана по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Президент РУз Шавкат Мирзиёев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят переговоры на высшем уровне, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В повестке дня вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.
В Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония встречи Шавката Мирзиёева.
"Вслед за церемонией начались переговоры на высшем уровне", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента Узбекистана Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
В честь президента Узбекистана выстроили почетный караул. Главу республики встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.
© Пресс-служба президента Узбекистана Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
Лидеры Узбекистана и Китая поприветствовали членов официальных делегаций двух стран. Военный оркестр исполнил государственные гимны Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба президента Узбекистана Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
Официальная церемония встречи Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, пребывающего с государственным визитом в Китае.
Начальник почетного караула отдал рапорт Шавкату Мирзиёеву. Главы Узбекистана и Китая обошли строй почетного караула.
Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.