https://uz.sputniknews.ru/20240124/rossiya-voorujeniye-vystavka-abu-dabi-42172443.html

Российский акцент Международной выставки UMEX 2024: "Клавесин", "Орланы", "Орион"

Российский акцент Международной выставки UMEX 2024: "Клавесин", "Орланы", "Орион"

Россия занимает второе место в мире среди экспортеров оборонной продукции, контролирует пятую часть глобального рынка вооружений, и успешно представляет свои беспилотники на крупнейшей Международной выставке UMEX 2024 в Абу-Даби (ОАЭ)

2024-01-24T10:48+0500

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россия

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И этим подтверждает высокий статус, планетарную востребованность продукции российского ОПК, и разрушает западную мифологию о международной изоляции РФ.Отвечая требованиям времени, Ближний Восток с 2016 года обзавелся собственной Международной выставкой беспилотных систем и военных тренажеров UMEX, которая проводится один раз в два года для производителей и специалистов-операторов из десятков стран. На площадке UMEX 2024 в Абу-Даби 23 – 25 января свою продукцию представляют 134 компании из 35 стран, включая российскую группу компаний ZALA, компании "Ikar", "Аэромакс-Тех" и другие предприятия "Рособоронэкспорта".Россия представила разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Орион-Э", барражирующий боеприпас "Куб-Э", которые подтвердили отличные тактико-технические характеристики в боевых действиях на украинском ТВД. На стендах UMEX 2024 присутствуют также российские робототехнические комплексы разминирования, роботизированные боевые машины.В Абу-Даби состоялся дебют автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ", который вызвал значительный интерес иностранных партнеров и специалистов. Дрон предназначен для разведывательных и обзорно-поисковых операций, изучения подводных объектов телевизионными и электромагнитными средствами при температуре от -4 до +35 С, на глубинах до 6000 метров, и на удалении до 50 км от корабля-носителя."Беспилотный" сектор российского ОПК эффективно развивается по разным направлениям и сферам боевого применения. Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев пообещал: "В ближайшей перспективе начнем продвигать роботов разведки и огневой поддержки, а также беспилотные средства подвоза боеприпасов и эвакуации раненых".Кроме готовых изделий, "Рособоронэкспорт" предлагает организацию зарубежного производства (и сервиса) российских БПЛА – на основе богатого опыта организации подобной инфраструктуры в условиях массового применения беспилотников в зоне СВО.Гордые "Орланы" и могучий "Орион"Особое внимание иностранных специалистов на выставке UMEX 2024 привлекает российский многофункциональный комплекс "Орлан-10Е", оснащенный уникальной для своего класса полезной нагрузкой. Беспилотный аппарат взлетной массой 18 кг несет до 5 кг аппаратуры, действует в радиусе до 100 км на скоростях до 150 км в час, и способен непрерывно находиться в воздухе до 10 часов. "Орлан-10Е" предназначен для дистанционного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов, идентификации базовых станций GSM и сотовых сетей (вычисления целей в зоне СВО по "скоплению" сигналов мобильных телефонов) – днем и ночью, в любых метеоусловиях. Беспилотник обладает возможностями радиоэлектронной борьбы, автономен, отличается высокой точностью полета по маршруту, безошибочным определением координат целей. Закрытый канал связи гарантирует устойчивое управление, необходимое для обеспечения боевых действий разнородных группировок войск, проведения специальных и поисково-спасательных операций.Столь же интересен для хозяев и иностранных гостей UMEX 2024 российский "Орлан-30", который нередко называют "лучшим другом артиллерии". Аппарат предназначен для оптико-электронной разведки и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне, лазерного подсвета неподвижных и движущихся целей, то есть для эффективного применения по противнику высокоточных средств поражения (управляемых ракет и артиллерийских снарядов). Беспилотник массой до 40 кг способен развивать скорость до 150 км в час, и находиться в воздухе до 8 часов. Максимальный радиус действия в автоматическом и полуавтоматическом режимах – до 120 км. Весьма перспективная платформа для внедрения элементов ИИ. Интерес иностранных специалистов не случает – "Орланы" очень эффективны в зоне СВО, и поставки этих аппаратов в Российскую армию к лету 2023 года возросли в 53 раза.Новейший и могущественный беспилотный "Орион-Э" способен решать задачи патрулирования, воздушной разведки (доразведки) наземных и надводных объектов противника в оптическом, инфракрасном и радио-диапазонах, днем и ночью, в любых географических и климатических условиях. Впервые был представлен за рубежом на выставке в Индии Aero India 2023. Аппарат большой продолжительности полета отражает высокий технологический уровень российского ОПК, и внушает особую тревогу Западу – американцы еще в 2021 году заметили в небе опасную модификацию "Ориона", созданную для поражения целей ракетами "воздух – воздух". Беспилотник взлетной массой 1000 кг способен нести полезную нагрузку 200 кг на скоростях до 200 км в час, максимальный радиус действия по радиоканалу – 250 км, продолжительность непрерывного полета до 24 часов. Российская Федерация сегодня занимает около 20 процентов мирового рынка вооружений. Общий портфель заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд долларов. Впереди – только США, которые контролируют 39 процентов рынка, однако высокие цены и количество американского оружия не всегда соответствуют качеству, боевому могуществу изделий. В этом убеждает развитие событий на украинском ТВД, за которыми внимательно наблюдают страны Ближнего и Дальнего Востока, глобального Юга. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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