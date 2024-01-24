https://uz.sputniknews.ru/20240124/videomost-eec-otchet-videomost-sputnik-42182789.html
Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода
Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода
Основным итогам работы Евразийской экономической комиссии за период 2020-2024 годов будет посвящен видеомост Sputnik
2024-01-24T13:41+0500
2024-01-24T13:41+0500
2024-01-24T14:47+0500
пресс-центр
sputnik
еэк
итоги
москва
минск
бишкек
ереван
астана
ташкент
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Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии пройдет в четверг, 25 января, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.С 1 февраля 2024 года к работе в ЕЭК приступает новый состав Коллегии. Нынешний председатель Михаил Мясникович покидает свой пост, на этой должности его сменит представитель республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.Об основных итогах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период расскажут официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Прямая трансляция будет доступна на сайте Sputnik Узбекистан в 15.00.
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еэк деятельность отчет видеомост sputnik
еэк деятельность отчет видеомост sputnik
Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода
13:41 24.01.2024 (обновлено: 14:47 24.01.2024)
Основным результатам работы Евразийской экономической комиссии за период 2020-2024 годов будет посвящен видеомост Sputnik.
Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии пройдет в четверг, 25 января, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
С 1 февраля 2024 года к работе в ЕЭК приступает новый состав Коллегии. Нынешний председатель Михаил Мясникович покидает свой пост, на этой должности его сменит представитель республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.
Об основных итогах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период расскажут официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Sputnik Узбекистан
в 15.00.