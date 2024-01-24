https://uz.sputniknews.ru/20240124/videomost-eec-otchet-videomost-sputnik-42182789.html

Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода

Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода

Основным итогам работы Евразийской экономической комиссии за период 2020-2024 годов будет посвящен видеомост Sputnik

2024-01-24T13:41+0500

2024-01-24T13:41+0500

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пресс-центр

sputnik

еэк

итоги

москва

минск

бишкек

ереван

астана

ташкент

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Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии пройдет в четверг, 25 января, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.С 1 февраля 2024 года к работе в ЕЭК приступает новый состав Коллегии. Нынешний председатель Михаил Мясникович покидает свой пост, на этой должности его сменит представитель республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.Об основных итогах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период расскажут официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Прямая трансляция будет доступна на сайте Sputnik Узбекистан в 15.00.

минск

бишкек

ереван

астана

ташкент

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