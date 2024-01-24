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https://uz.sputniknews.ru/20240124/videomost-eec-otchet-videomost-sputnik-42182789.html
Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода
Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода
Основным итогам работы Евразийской экономической комиссии за период 2020-2024 годов будет посвящен видеомост Sputnik
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пресс-центр
sputnik
еэк
итоги
москва
минск
бишкек
ереван
астана
ташкент
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Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии пройдет в четверг, 25 января, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.С 1 февраля 2024 года к работе в ЕЭК приступает новый состав Коллегии. Нынешний председатель Михаил Мясникович покидает свой пост, на этой должности его сменит представитель республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.Об основных итогах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период расскажут официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Прямая трансляция будет доступна на сайте Sputnik Узбекистан в 15.00.
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еэк деятельность отчет видеомост sputnik
еэк деятельность отчет видеомост sputnik

Деятельность ЕЭК для благополучия граждан: итоги отчетного периода

13:41 24.01.2024 (обновлено: 14:47 24.01.2024)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Основным результатам работы Евразийской экономической комиссии за период 2020-2024 годов будет посвящен видеомост Sputnik.
Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам отчетного периода деятельности Евразийской экономической комиссии пройдет в четверг, 25 января, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРедакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С 1 февраля 2024 года к работе в ЕЭК приступает новый состав Коллегии. Нынешний председатель Михаил Мясникович покидает свой пост, на этой должности его сменит представитель республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.
Об основных итогах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период расскажут официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Sputnik Узбекистан в 15.00.
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