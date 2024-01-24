https://uz.sputniknews.ru/20240124/voz-kor-rost-vaktsinatsiya-prizyv-42185189.html
ВОЗ привала к срочной вакцинации от кори
ВОЗ привала к срочной вакцинации от кори
В организации прогнозируют, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер.
2024-01-24T15:59+0500
2024-01-24T15:59+0500
2024-01-24T16:02+0500
в мире
корь
заболевание
минздрав узбекистана
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42185452_0:140:2492:1542_1920x0_80_0_0_98bd0346a0a4496432a67e696ca33c28.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает Минздрав Узбекистана.По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей."По прогнозу ВОЗ, за последние месяцы заболеваемость корью вновь возросла и, если не будут приняты срочные меры, эта тенденция скорее всего сохранится", — говорится в сообщении.Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.В частности, самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба.В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".Для справки: Корь — высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42185452_126:0:2367:1681_1920x0_80_0_0_2f5bd223afc2e8ed692e28c1231b060d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
корь ситуация в мире тенденция рост заболеваемости немедленные меры
корь ситуация в мире тенденция рост заболеваемости немедленные меры
ВОЗ привала к срочной вакцинации от кори
15:59 24.01.2024 (обновлено: 16:02 24.01.2024)
В организации считают, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает
Минздрав Узбекистана.
По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.
Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей.
"По прогнозу ВОЗ, за последние месяцы заболеваемость корью вновь возросла и, если не будут приняты срочные меры, эта тенденция скорее всего сохранится", — говорится в сообщении.
Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.
В частности, самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба.
В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".
Для справки: Корь — высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.