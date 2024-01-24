https://uz.sputniknews.ru/20240124/voz-kor-rost-vaktsinatsiya-prizyv-42185189.html

ВОЗ привала к срочной вакцинации от кори

ВОЗ привала к срочной вакцинации от кори

В организации прогнозируют, что тенденция к росту заболеваемости сохранится, если не принять немедленных мер.

2024-01-24T15:59+0500

2024-01-24T15:59+0500

2024-01-24T16:02+0500

в мире

корь

заболевание

минздрав узбекистана

воз

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне роста заболеваемости корью в Европейском регионе призвала провести срочную вакцинацию против кори, сообщает Минздрав Узбекистана.По данным ВОЗ, за 10 месяцев 2023 года в Европе было зафиксировано в 30 раз больше случаев этого заболевания, чем годом ранее, когда число заболевших составило 941.Предполагается, что вспышки кори в странах ЕС вызваны пробелами в плановой иммунизации детей из-за пандемии COVID-19. По оценкам организации, в этот период не были вакцинированы более 1,8 млн детей."По прогнозу ВОЗ, за последние месяцы заболеваемость корью вновь возросла и, если не будут приняты срочные меры, эта тенденция скорее всего сохранится", — говорится в сообщении.Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили о ликвидации этого эндемического заболевания.В частности, самая крупная с 1990-х годов вспышка кори была зафиксирована в британском регионе Западный Мидленд, объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба.В Европейском региональном бюро ВОЗ подчеркнули необходимость готовности всех стран "быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ее ликвидации".Для справки: Корь — высококонтагиозное (со значительной степенью заразности) острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает лихорадку, кашель, сыпь, а также может стать причиной пневмонии, воспаления головного мозга. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. Однако, невакцинированный человек при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.

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корь ситуация в мире тенденция рост заболеваемости немедленные меры