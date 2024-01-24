https://uz.sputniknews.ru/20240124/yeek-obschestvennyye-obedineniya-potrebiteli-eaeu-42178991.html

ЕЭК приняла согласованные подходы к поддержке общественных объединений потребителей ЕАЭС

ЕЭК приняла согласованные подходы к поддержке общественных объединений потребителей ЕАЭС

Общественные организации вместе с государственными структурами стран ЕАЭС вносят весомый вклад в правовую защиту граждан, помогают решать многие проблемы потребителей

2024-01-24T12:51+0500

2024-01-24T12:51+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Коллегия ЕЭК приняла согласованные подходы к поддержке деятельности общественных объединений потребителей ЕАЭС, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Документ, основанный на лучшей практике государств ЕАЭС, разработан по инициативе Беларуси и носит рекомендательный характер. Предварительно Комиссия провела анализ национальных подходов и организационных основ работы общественных потребительских организаций в странах Союза.В настоящее время в ЕАЭС зарегистрированы и действуют порядка 1,3 тыс. общественных объединений потребителей, 95% из них находятся в РФ. С учетом общей численности населения стран Союза, на одну общественную потребительскую организацию приходится порядка 140 тыс. потребителей. Общественные организации вместе с госструктурами стран ЕАЭС оказывают весомую поддержку в сфере правовой защите граждан, помогают потребителям решать многие проблемы.При этом основными проблемами для развития общественных потребительских организаций являются недостаток финансирования, слабая информированность населения об их работе, отсутствие профессионально подготовленных кадров.Комиссия тесно сотрудничает с общественными объединениями стран Союза на площадке Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей, чтобы совместными усилиями формировать эффективную систему защиты прав каждого потребителя, проживающего в крупнейшем регионе мира — ЕАЭС.

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