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https://uz.sputniknews.ru/20240125/eaeu-kuba-nikaragua-sblijeniye-prichiny-42217636.html
Зачем ЕАЭС сближается с Кубой и Никарагуа
Зачем ЕАЭС сближается с Кубой и Никарагуа
По итогам январского визита делегации ЕЭК в Латинскую Америку подписаны два документа о сотрудничестве
2024-01-25T17:52+0500
2024-01-25T18:00+0500
еаэс
куба
никарагуа
сотрудничество
колумнисты
аналитика
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Михаил Воробьев. Делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в январе посетила Кубу и Никарагуа. По итогам встреч с латиноамериканскими коллегами подписаны документы о сотрудничестве ЕЭК с этими странами. Как может развиваться сотрудничество столь географически далеких друг от друга регионов, – разбирался Sputnik.Договоренности ЕЭК и КубыВ принятом документе говорится о развитии сотрудничества между ЕАЭС и Гаваной в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности и предприятий делового профиля. Одним из приоритетных направлений признан туризм.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев уточнил, что главный упор сейчас будет делаться на контакты деловых кругов. Существующие барьеры связаны с географическим расстоянием и с нехваткой кредитных ресурсов, пояснил он. Имеются вопросы, которые должны решаться напрямую между предприятиями, кредиторами и инвесторами, чему ЕЭК намерен всячески содействовать, отметил министр.Подписанная в декабре 2023 года лидерами стран ЕАЭС декларация "Евразийский экономический путь" предусматривает дальнейшее развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский."В перспективе данный статус может вести к заключению между Кубой и ЕАЭС соглашения о зоне свободной торговли", – сказал он.Кубинские перспективыКуба имеет серьезный фармацевтический и в целом медицинский потенциал, развитый агропромышленный комплекс, эти отрасли представляют значительный интерес как для ЕАЭС в целом, так и для его стран-членов, отметил Игорь Семеновский."Россия реализует на Кубе ряд проектов по развитию металлургической отрасли, в энергетике, включая строительство энергоблоков, в транспортной инфраструктуре", – отметил он.Так, в мае 2023 года на Кубе открыли модернизированный при помощи РФ электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". В проекте приняло участие более 20 российских профильных предприятий и производителей высокотехнологичного оборудования.В 2019 году "Российские железные дороги" подписали соглашение о восстановлении и модернизации кубинской железнодорожной инфраструктуры. Ожидается, что по итогам реализации проекта повысится безопасность и скорость перевозок, увеличится грузопоток и мобильность населения.Сотрудничество с карибской страной является весомым имиджевым инструментом по выходу деятельности ЕАЭС за пределы традиционного региона, подчеркивая высокий институциональный статус данной организации, сказал Игорь Семеновский.Выгода для КубыЕАЭС для Кубы представляет экспортный интерес – это один из крупнейших рынков мира с населением и количеством потребителей под 190 миллионов человек, пояснил Игорь Семеновский.Сейчас Куба поставляет в страны ЕАЭС, в основном, алкоголь и табак. Также основными экспортными позициями острова являются нефтепродукты, сахар, никель, медицинская и фармацевтическая продукция."Перспектива безбарьерной торговли с ЕАЭС – это стимул для развития внутреннего производства в приоритетных для Гаваны областях", – отметил он.По словам эксперта, партнерские связи Кубы с ЕАЭС и его участниками – это существенная опора для властей Острова Свободы и поддержка в преодолении экономической блокады со стороны США.Кубе интересны, в первую очередь, инвестиции из стран ЕАЭС, сказала корреспонденту Sputnik доцент экономического факультета РУДН Анна Пак. По ее словам, Куба заинтересована в созданном в 2023 году в рамках ЕАЭС механизме финансирования проектов промышленной кооперации, в соответствии с которым организация будет субсидировать их."В ближайшее время возможна проработка вопроса о присоединении к таким проектам и государств-наблюдателей", – уточнила доцент.В рамках промышленного сотрудничества ЕАЭС с островом значимый интерес представляет кубинская особая зона развития "Мариэль", на территории которой в будущем могут быть размещены совместные производства, добавила она.ЕАЭС – НикарагуаПодписанный в ходе визита делегации ЕЭК в Манагуа 17 января меморандум о взаимодействии с Никарагуа предполагает сотрудничество в вопросах таможенного регулирования, финансовых рынков, транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности и информационно-коммуникационных технологий.Также никарагуанские партнеры выразили уверенность, что деловым кругам ЕАЭС будет интересен механизм работающих в их стране свободных зон развития."Установление сотрудничества именно с Никарагуа неслучайно ввиду многолетней и плодотворной совместной работы крупнейшей экономики ЕАЭС – России – и данной страны по широкому ряду совместных проектов и направлений", – пояснил Игорь Семеновский.Так, в 2023 году Москва и Манагуа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирного атома. В Никарагуа действует наземная станция ГЛОНАСС. Кроме того, в там работает совместное с РФ биотехнологическое предприятие Mechnikov, поставляющее лекарственные препараты и вакцины. Игорь Семеновский отметил, что подписанный меморандум является в целом рамочным документом и выражает скорее намерение сотрудничать в определенных его текстом областях, нежели полноформатную реализацию крупных проектов на уровне ЕАЭС – Никарагуа.Товарооборот ЕАЭС с Никарагуа имеет позитивную динамику. По данным ЕЭК, с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт ЕАЭС в эту страну вырос на 14%, а импорт – более чем в два раза. Из ЕАЭС в Никарагуа поставляются лекарства, автомобили, удобрения, подсолнечное масло и нефтепродукты, в то время как в обратном направлении идут арахис, кофе, табак и текстиль.ЕЭК взаимодействует и с другими странами региона. Меморандумы о сотрудничестве заключены с Чили, Перу, Эквадором, Аргентиной, а также с интеграционными объединениями Латинской Америки.
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еаэс куба никарагуа сближение сотрудничество
еаэс куба никарагуа сближение сотрудничество

Зачем ЕАЭС сближается с Кубой и Никарагуа

17:52 25.01.2024 (обновлено: 18:00 25.01.2024)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСтолица Кубы Гавана. Архивное фото
Столица Кубы Гавана. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По итогам январского визита делегации ЕЭК в Латинскую Америку подписаны два документа о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Михаил Воробьев. Делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в январе посетила Кубу и Никарагуа. По итогам встреч с латиноамериканскими коллегами подписаны документы о сотрудничестве ЕЭК с этими странами. Как может развиваться сотрудничество столь географически далеких друг от друга регионов, – разбирался Sputnik.
Договоренности ЕЭК и Кубы
В принятом документе говорится о развитии сотрудничества между ЕАЭС и Гаваной в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности и предприятий делового профиля. Одним из приоритетных направлений признан туризм.
Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев уточнил, что главный упор сейчас будет делаться на контакты деловых кругов. Существующие барьеры связаны с географическим расстоянием и с нехваткой кредитных ресурсов, пояснил он. Имеются вопросы, которые должны решаться напрямую между предприятиями, кредиторами и инвесторами, чему ЕЭК намерен всячески содействовать, отметил министр.
Подписанная в декабре 2023 года лидерами стран ЕАЭС декларация "Евразийский экономический путь" предусматривает дальнейшее развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.
"В перспективе данный статус может вести к заключению между Кубой и ЕАЭС соглашения о зоне свободной торговли", – сказал он.
Кубинские перспективы
Куба имеет серьезный фармацевтический и в целом медицинский потенциал, развитый агропромышленный комплекс, эти отрасли представляют значительный интерес как для ЕАЭС в целом, так и для его стран-членов, отметил Игорь Семеновский.
"Россия реализует на Кубе ряд проектов по развитию металлургической отрасли, в энергетике, включая строительство энергоблоков, в транспортной инфраструктуре", – отметил он.
Так, в мае 2023 года на Кубе открыли модернизированный при помощи РФ электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". В проекте приняло участие более 20 российских профильных предприятий и производителей высокотехнологичного оборудования.
В 2019 году "Российские железные дороги" подписали соглашение о восстановлении и модернизации кубинской железнодорожной инфраструктуры. Ожидается, что по итогам реализации проекта повысится безопасность и скорость перевозок, увеличится грузопоток и мобильность населения.
Сотрудничество с карибской страной является весомым имиджевым инструментом по выходу деятельности ЕАЭС за пределы традиционного региона, подчеркивая высокий институциональный статус данной организации, сказал Игорь Семеновский.
Выгода для Кубы
ЕАЭС для Кубы представляет экспортный интерес – это один из крупнейших рынков мира с населением и количеством потребителей под 190 миллионов человек, пояснил Игорь Семеновский.
Сейчас Куба поставляет в страны ЕАЭС, в основном, алкоголь и табак. Также основными экспортными позициями острова являются нефтепродукты, сахар, никель, медицинская и фармацевтическая продукция.
"Перспектива безбарьерной торговли с ЕАЭС – это стимул для развития внутреннего производства в приоритетных для Гаваны областях", – отметил он.
По словам эксперта, партнерские связи Кубы с ЕАЭС и его участниками – это существенная опора для властей Острова Свободы и поддержка в преодолении экономической блокады со стороны США.
Кубе интересны, в первую очередь, инвестиции из стран ЕАЭС, сказала корреспонденту Sputnik доцент экономического факультета РУДН Анна Пак. По ее словам, Куба заинтересована в созданном в 2023 году в рамках ЕАЭС механизме финансирования проектов промышленной кооперации, в соответствии с которым организация будет субсидировать их.
"В ближайшее время возможна проработка вопроса о присоединении к таким проектам и государств-наблюдателей", – уточнила доцент.
В рамках промышленного сотрудничества ЕАЭС с островом значимый интерес представляет кубинская особая зона развития "Мариэль", на территории которой в будущем могут быть размещены совместные производства, добавила она.
ЕАЭС – Никарагуа
Подписанный в ходе визита делегации ЕЭК в Манагуа 17 января меморандум о взаимодействии с Никарагуа предполагает сотрудничество в вопросах таможенного регулирования, финансовых рынков, транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности и информационно-коммуникационных технологий.
Также никарагуанские партнеры выразили уверенность, что деловым кругам ЕАЭС будет интересен механизм работающих в их стране свободных зон развития.
"Установление сотрудничества именно с Никарагуа неслучайно ввиду многолетней и плодотворной совместной работы крупнейшей экономики ЕАЭС – России – и данной страны по широкому ряду совместных проектов и направлений", – пояснил Игорь Семеновский.
Так, в 2023 году Москва и Манагуа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирного атома. В Никарагуа действует наземная станция ГЛОНАСС. Кроме того, в там работает совместное с РФ биотехнологическое предприятие Mechnikov, поставляющее лекарственные препараты и вакцины.
Игорь Семеновский отметил, что подписанный меморандум является в целом рамочным документом и выражает скорее намерение сотрудничать в определенных его текстом областях, нежели полноформатную реализацию крупных проектов на уровне ЕАЭС – Никарагуа.
Товарооборот ЕАЭС с Никарагуа имеет позитивную динамику. По данным ЕЭК, с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт ЕАЭС в эту страну вырос на 14%, а импорт – более чем в два раза. Из ЕАЭС в Никарагуа поставляются лекарства, автомобили, удобрения, подсолнечное масло и нефтепродукты, в то время как в обратном направлении идут арахис, кофе, табак и текстиль.
ЕЭК взаимодействует и с другими странами региона. Меморандумы о сотрудничестве заключены с Чили, Перу, Эквадором, Аргентиной, а также с интеграционными объединениями Латинской Америки.
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