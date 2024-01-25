https://uz.sputniknews.ru/20240125/eaeu-kuba-nikaragua-sblijeniye-prichiny-42217636.html

Зачем ЕАЭС сближается с Кубой и Никарагуа

Зачем ЕАЭС сближается с Кубой и Никарагуа

По итогам январского визита делегации ЕЭК в Латинскую Америку подписаны два документа о сотрудничестве

2024-01-25T17:52+0500

2024-01-25T17:52+0500

2024-01-25T18:00+0500

еаэс

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik, Михаил Воробьев. Делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в январе посетила Кубу и Никарагуа. По итогам встреч с латиноамериканскими коллегами подписаны документы о сотрудничестве ЕЭК с этими странами. Как может развиваться сотрудничество столь географически далеких друг от друга регионов, – разбирался Sputnik.Договоренности ЕЭК и КубыВ принятом документе говорится о развитии сотрудничества между ЕАЭС и Гаваной в области обращения лекарственных препаратов, медицинских изделий, агропромышленности и предприятий делового профиля. Одним из приоритетных направлений признан туризм.Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев уточнил, что главный упор сейчас будет делаться на контакты деловых кругов. Существующие барьеры связаны с географическим расстоянием и с нехваткой кредитных ресурсов, пояснил он. Имеются вопросы, которые должны решаться напрямую между предприятиями, кредиторами и инвесторами, чему ЕЭК намерен всячески содействовать, отметил министр.Подписанная в декабре 2023 года лидерами стран ЕАЭС декларация "Евразийский экономический путь" предусматривает дальнейшее развитие института государства-наблюдателя при ЕАЭС, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский."В перспективе данный статус может вести к заключению между Кубой и ЕАЭС соглашения о зоне свободной торговли", – сказал он.Кубинские перспективыКуба имеет серьезный фармацевтический и в целом медицинский потенциал, развитый агропромышленный комплекс, эти отрасли представляют значительный интерес как для ЕАЭС в целом, так и для его стран-членов, отметил Игорь Семеновский."Россия реализует на Кубе ряд проектов по развитию металлургической отрасли, в энергетике, включая строительство энергоблоков, в транспортной инфраструктуре", – отметил он.Так, в мае 2023 года на Кубе открыли модернизированный при помощи РФ электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". В проекте приняло участие более 20 российских профильных предприятий и производителей высокотехнологичного оборудования.В 2019 году "Российские железные дороги" подписали соглашение о восстановлении и модернизации кубинской железнодорожной инфраструктуры. Ожидается, что по итогам реализации проекта повысится безопасность и скорость перевозок, увеличится грузопоток и мобильность населения.Сотрудничество с карибской страной является весомым имиджевым инструментом по выходу деятельности ЕАЭС за пределы традиционного региона, подчеркивая высокий институциональный статус данной организации, сказал Игорь Семеновский.Выгода для КубыЕАЭС для Кубы представляет экспортный интерес – это один из крупнейших рынков мира с населением и количеством потребителей под 190 миллионов человек, пояснил Игорь Семеновский.Сейчас Куба поставляет в страны ЕАЭС, в основном, алкоголь и табак. Также основными экспортными позициями острова являются нефтепродукты, сахар, никель, медицинская и фармацевтическая продукция."Перспектива безбарьерной торговли с ЕАЭС – это стимул для развития внутреннего производства в приоритетных для Гаваны областях", – отметил он.По словам эксперта, партнерские связи Кубы с ЕАЭС и его участниками – это существенная опора для властей Острова Свободы и поддержка в преодолении экономической блокады со стороны США.Кубе интересны, в первую очередь, инвестиции из стран ЕАЭС, сказала корреспонденту Sputnik доцент экономического факультета РУДН Анна Пак. По ее словам, Куба заинтересована в созданном в 2023 году в рамках ЕАЭС механизме финансирования проектов промышленной кооперации, в соответствии с которым организация будет субсидировать их."В ближайшее время возможна проработка вопроса о присоединении к таким проектам и государств-наблюдателей", – уточнила доцент.В рамках промышленного сотрудничества ЕАЭС с островом значимый интерес представляет кубинская особая зона развития "Мариэль", на территории которой в будущем могут быть размещены совместные производства, добавила она.ЕАЭС – НикарагуаПодписанный в ходе визита делегации ЕЭК в Манагуа 17 января меморандум о взаимодействии с Никарагуа предполагает сотрудничество в вопросах таможенного регулирования, финансовых рынков, транспорта, энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности и информационно-коммуникационных технологий.Также никарагуанские партнеры выразили уверенность, что деловым кругам ЕАЭС будет интересен механизм работающих в их стране свободных зон развития."Установление сотрудничества именно с Никарагуа неслучайно ввиду многолетней и плодотворной совместной работы крупнейшей экономики ЕАЭС – России – и данной страны по широкому ряду совместных проектов и направлений", – пояснил Игорь Семеновский.Так, в 2023 году Москва и Манагуа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения мирного атома. В Никарагуа действует наземная станция ГЛОНАСС. Кроме того, в там работает совместное с РФ биотехнологическое предприятие Mechnikov, поставляющее лекарственные препараты и вакцины. Игорь Семеновский отметил, что подписанный меморандум является в целом рамочным документом и выражает скорее намерение сотрудничать в определенных его текстом областях, нежели полноформатную реализацию крупных проектов на уровне ЕАЭС – Никарагуа.Товарооборот ЕАЭС с Никарагуа имеет позитивную динамику. По данным ЕЭК, с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт ЕАЭС в эту страну вырос на 14%, а импорт – более чем в два раза. Из ЕАЭС в Никарагуа поставляются лекарства, автомобили, удобрения, подсолнечное масло и нефтепродукты, в то время как в обратном направлении идут арахис, кофе, табак и текстиль.ЕЭК взаимодействует и с другими странами региона. Меморандумы о сотрудничестве заключены с Чили, Перу, Эквадором, Аргентиной, а также с интеграционными объединениями Латинской Америки.

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