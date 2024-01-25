Мирзиёев дал старт производству электромобилей в Джизакской области
18:08 25.01.2024 (обновлено: 18:14 25.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
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Проект реализуют с ведущей китайской компанией в сфере производства современных инновационных автомобилей и аккумуляторных батарей нового поколения.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе главой китайской компании "BYD" Ван Чуаньфу дали старт проекту по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Торжественная церемония запуска прошла в ходе посещения президентом РУз штаб-квартиры и технологического центра компании в городе Шэньчжэне.
"Глава нашего государства вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год", — говорится в сообщении.
Мирзиёев указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год.
Главе Узбекистана презентовали достижения компании, которая является глобальным лидером в сфере производства современных инновационных автомобилей и аккумуляторных батарей нового поколения. Речь шла о выпускаемых и перспективных видах автомобильной и другой техники, а также новом поколении технологий и передовых разработок.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
В свою очередь, президент Узбекистана поддержал планы компании наладить в республике сборку электробусов "BYD" с локализацией запчастей и созданием инженерно-сервисных центров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
В знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании Шавкату Мирзиёеву подарили внедорожник YANGWANG U8.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил штаб-квартиру и технологический центр ведущей китайской компании "BYD".
На этом государственный визит президента Узбекистана в Китай завершился. В аэропорту его проводили официальные лица провинции Гуандун.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.
Завершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.
Завершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.
Мирзиёев отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗавершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.
Завершение визита Шавката Мирзиёева в Китайскую Народную Республику.