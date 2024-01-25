https://uz.sputniknews.ru/20240125/mirziyoyev-start-elektromobili-djizakskaya-oblast-42221085.html

Мирзиёев дал старт производству электромобилей в Джизакской области

Мирзиёев дал старт производству электромобилей в Джизакской области

Проект реализуют с ведущей китайской компанией в сфере производства современных инновационных автомобилей и аккумуляторных батарей нового поколения.

2024-01-25T18:08+0500

2024-01-25T18:08+0500

2024-01-25T18:14+0500

политика

узбекистан

китай

шавкат мирзиёев

электромобиль

экономика

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вместе главой китайской компании "BYD" Ван Чуаньфу дали старт проекту по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Торжественная церемония запуска прошла в ходе посещения президентом РУз штаб-квартиры и технологического центра компании в городе Шэньчжэне.Мирзиёев указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тыс. в год.Главе Узбекистана презентовали достижения компании, которая является глобальным лидером в сфере производства современных инновационных автомобилей и аккумуляторных батарей нового поколения. Речь шла о выпускаемых и перспективных видах автомобильной и другой техники, а также новом поколении технологий и передовых разработок.В свою очередь, президент Узбекистана поддержал планы компании наладить в республике сборку электробусов "BYD" с локализацией запчастей и созданием инженерно-сервисных центров.В знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании Шавкату Мирзиёеву подарили внедорожник YANGWANG U8.На этом государственный визит президента Узбекистана в Китай завершился. В аэропорту его проводили официальные лица провинции Гуандун.Мирзиёев отбыл в Ташкент.

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