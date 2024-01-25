https://uz.sputniknews.ru/20240125/rabota-eec-itogi-videomost-42210554.html
Видеомост по итогам работы ЕЭК в 2020-2023 годах — прямая трансляция
Видеомост по итогам работы ЕЭК в 2020-2023 годах — прямая трансляция
Об основных результатах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период рассказывают официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко
2024-01-25T15:00+0500
2024-01-25T15:00+0500
2024-01-25T15:24+0500
еаэс и узбекистан
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам деятельности Евразийской экономической комиссии в 2020-2023 годах проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Спикеры озвучивают ключевые цифры, характеризующие развитие Евразийского экономического союза за прошедшее четырехлетие, рассказывают об основных документах, разработанных и подписанных за этот период, а также о взаимодействии ЕАЭС с другими объединениями.
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видеомост итоги работы еэк
видеомост итоги работы еэк
Видеомост по итогам работы ЕЭК в 2020-2023 годах — прямая трансляция
15:00 25.01.2024 (обновлено: 15:24 25.01.2024)
Об основных результатах работы Евразийской экономической комиссии за прошедший период рассказывают официальный представитель ЕЭК Ия Малкина и министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.
Видеомост "Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент " по итогам деятельности Евразийской экономической комиссии в 2020-2023 годах проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан
.
Спикеры озвучивают ключевые цифры, характеризующие развитие Евразийского экономического союза за прошедшее четырехлетие, рассказывают об основных документах, разработанных и подписанных за этот период, а также о взаимодействии ЕАЭС с другими объединениями.