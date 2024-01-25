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https://uz.sputniknews.ru/20240125/uzbekistan-zemlya-onlayn-auktsion-42202416.html
В Узбекистане на онлайн-аукцион выставят 15,6 тыс. га земли — причина
В Узбекистане на онлайн-аукцион выставят 15,6 тыс. га земли — причина
Согласно соответствующего указа президента РУз начиная с 1 марта 2024 года аренда сельскохозяйственных участков будет проводится посредством электронных онлайн аукционов.
2024-01-25T11:49+0500
2024-01-25T11:49+0500
узбекистан
минюст узбекистана
аренда
земля
сельское хозяйство
онлайн-аукцион
конкурс
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Порядок прямой передачи в аренду земельных участков агропромышленным кластерам отменен, об этом рассказали на пресс-конференции, организованной Минюстом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Заместитель министра юстиции Алишер Каримов разъяснил суть и значение дополнительных мер по совершенствованию порядка предоставления в аренду земельных участков сельхозназначения, которые определены в соответствующем указе президента РУз.В частности, предоставление в аренду сельскохозяйственных участков будут проводить посредством электронных онлайн аукционов.Также журналистам рассказали, что победители электронных онлайн аукционных торгов смогут оплачивать стоимость земельного участка в рассрочку в равных долях в течение трех лет.Лицам, состоящим в “железных тетрадях” (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), а также победителям электронных онлайн аукционных торгов по предоставлению в аренду земель для ведения фермерского хозяйства, индивидуального садоводства, бахчеводства и животноводства разрешается погасить оплату аренды с беспроцентной рассрочкой в равных долях в течение 5 лет.Также, начиная с 1 марта на электронный онлайн аукцион будут автоматически выставлены земли, ранее выставленные на открытый электронный конкурс, победители которого не были определены.Кроме того, согласно нововведениям, арендаторам сельскохозяйственных земель разрешено передавать свои права и обязательства по арендуемым земельным участкам другому лицу. Данную операцию можно осуществить только через три года арендного пользования и с условием что, при перенаеме целевое использование земельного участка останется без изменения.Вместе с тем документ также определяет порядок возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства за орошаемые земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства. В частности, во всех случаях, за исключением случаев конфискации земельных участков для государственных нужд, выплаты будут взысканы в полном объеме со всех лиц.
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узбекистан онлайн аукцион торг аренда земля сельское хозяйство минюст
узбекистан онлайн аукцион торг аренда земля сельское хозяйство минюст

В Узбекистане на онлайн-аукцион выставят 15,6 тыс. га земли — причина

11:49 25.01.2024
© Sputnik / Сергей ПивоваровСельское хозяйство. Иллюстративное фото.
Сельское хозяйство. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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В соответствии с указом президента РУз от 18 января 2024 года, начиная с 1 марта текущего года аренда сельскохозяйственных участков будет проводится посредством электронных онлайн аукционов.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Порядок прямой передачи в аренду земельных участков агропромышленным кластерам отменен, об этом рассказали на пресс-конференции, организованной Минюстом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Заместитель министра юстиции Алишер Каримов разъяснил суть и значение дополнительных мер по совершенствованию порядка предоставления в аренду земельных участков сельхозназначения, которые определены в соответствующем указе президента РУз.
© Министерства юстиции республики УзбекистанАлишер Каримов.
Алишер Каримов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.01.2024
Алишер Каримов.
© Министерства юстиции республики Узбекистан
В частности, предоставление в аренду сельскохозяйственных участков будут проводить посредством электронных онлайн аукционов.

“До 1 марта 2024 года на онлайн аукционные торги будут выставлены 15,6 га земельных участков сельскохозяйственного назначения сроком до 30 лет. Земли должны отвечать соответствующим критериям — быть близлежащими к населенным пунктам, с хорошим водоснабжением, высокой продуктивностью. Стартовая цена устанавливается в размере нормативной стоимости определенного земельного участка", — отметил Каримов.

Также журналистам рассказали, что победители электронных онлайн аукционных торгов смогут оплачивать стоимость земельного участка в рассрочку в равных долях в течение трех лет.
Лицам, состоящим в “железных тетрадях” (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), а также победителям электронных онлайн аукционных торгов по предоставлению в аренду земель для ведения фермерского хозяйства, индивидуального садоводства, бахчеводства и животноводства разрешается погасить оплату аренды с беспроцентной рассрочкой в равных долях в течение 5 лет.
Также, начиная с 1 марта на электронный онлайн аукцион будут автоматически выставлены земли, ранее выставленные на открытый электронный конкурс, победители которого не были определены.
Кроме того, согласно нововведениям, арендаторам сельскохозяйственных земель разрешено передавать свои права и обязательства по арендуемым земельным участкам другому лицу. Данную операцию можно осуществить только через три года арендного пользования и с условием что, при перенаеме целевое использование земельного участка останется без изменения.

“Отменяется порядок прямой аренды земельных участков агропромышленными кластерами, принятый Кабмином. В этом случае агропромышленные кластеры могут арендовать земельные участки через электронные онлайн аукционы или в порядке выбора наилучшего предложения для реализации крупного инвестиционного проекта”, — пояснил замминистра.

Вместе с тем документ также определяет порядок возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства за орошаемые земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства. В частности, во всех случаях, за исключением случаев конфискации земельных участков для государственных нужд, выплаты будут взысканы в полном объеме со всех лиц.
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