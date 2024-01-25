https://uz.sputniknews.ru/20240125/uzbekistan-zemlya-onlayn-auktsion-42202416.html

В Узбекистане на онлайн-аукцион выставят 15,6 тыс. га земли — причина

В Узбекистане на онлайн-аукцион выставят 15,6 тыс. га земли — причина

Согласно соответствующего указа президента РУз начиная с 1 марта 2024 года аренда сельскохозяйственных участков будет проводится посредством электронных онлайн аукционов.

2024-01-25T11:49+0500

2024-01-25T11:49+0500

2024-01-25T11:49+0500

узбекистан

минюст узбекистана

аренда

земля

сельское хозяйство

онлайн-аукцион

конкурс

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Порядок прямой передачи в аренду земельных участков агропромышленным кластерам отменен, об этом рассказали на пресс-конференции, организованной Минюстом, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Заместитель министра юстиции Алишер Каримов разъяснил суть и значение дополнительных мер по совершенствованию порядка предоставления в аренду земельных участков сельхозназначения, которые определены в соответствующем указе президента РУз.В частности, предоставление в аренду сельскохозяйственных участков будут проводить посредством электронных онлайн аукционов.Также журналистам рассказали, что победители электронных онлайн аукционных торгов смогут оплачивать стоимость земельного участка в рассрочку в равных долях в течение трех лет.Лицам, состоящим в “железных тетрадях” (списках, сформированных органами махалли из числа безработных, малообеспеченных или нуждающихся), а также победителям электронных онлайн аукционных торгов по предоставлению в аренду земель для ведения фермерского хозяйства, индивидуального садоводства, бахчеводства и животноводства разрешается погасить оплату аренды с беспроцентной рассрочкой в равных долях в течение 5 лет.Также, начиная с 1 марта на электронный онлайн аукцион будут автоматически выставлены земли, ранее выставленные на открытый электронный конкурс, победители которого не были определены.Кроме того, согласно нововведениям, арендаторам сельскохозяйственных земель разрешено передавать свои права и обязательства по арендуемым земельным участкам другому лицу. Данную операцию можно осуществить только через три года арендного пользования и с условием что, при перенаеме целевое использование земельного участка останется без изменения.Вместе с тем документ также определяет порядок возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства за орошаемые земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства. В частности, во всех случаях, за исключением случаев конфискации земельных участков для государственных нужд, выплаты будут взысканы в полном объеме со всех лиц.

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